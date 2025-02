Study Group: Yoo In Soo là cameo, tái hợp với Hwang Min Hyun sau "Hoàn Hồn"

HHT - Thông báo của công ty quản lý về sự xuất hiện đặc biệt của Yoo In Soo trong "Study Group" khiến netizen càng thêm trông đợi vào những tình tiết gay cấn tới bùng nổ trong hai tập cuối bộ phim.

Yoo In Soo sẽ vào vai Choo Jae Hwang, tại trường trung học Yuseong và là con trai của thủ lĩnh phe Yeonbaek. Nhân vật này sẽ mang đến nhiều tình tiết kịch tính trong hai tập cuối, đối đầu trực tiếp với nhóm học tập trong những phân cảnh hành động nghẹt thở.

Lần trở lại này của Yoo In Soo đánh dấu sự tái hợp giữa nam diễn viên và Hwang Min Hyun kể từ sau hai phần của bộ phim đình đám Hoàn Hồn (Alchemy of Souls). Với diễn xuất ấn tượng, đặc biệt ở những cảnh hành động đã mắt trong Hoàn Hồn, càng khiến người hâm mộ ngóng chờ sự kết hợp của cả hai trong Study Group.

Bên cạnh Hwang Min Hyun, Yoo In Soo cũng sẽ gặp lại Shin Soo Hyun. Cô nàng từng là bạn diễn của nam diễn viên trong hai bộ phim Chờ Mùa Xuân Xanh (At a Distance, Spring is Green) và Bỗng Dưng Trúng Mánh (Usury Academy).

Yoo In Soo đã nhập ngũ vào tháng 11/2024. Hiện tại, anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Đoàn nhạc quân đội Không quân (ROKAF). Bộ phim cuối trước khi nhập ngũ của anh mang tên Boy có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Seo In Guk, Jo Byeong Gyu... dự kiến sẽ ra mắt trong nửa đầu năm nay.

Chuyển thể dựa trên web-toon nổi tiếng cùng tên, Study Group là bộ phim hài hành động về học đường kể về Yoon Ga Min (Hwang Minhyun), một học sinh tuy khả năng học tập không tốt nhưng luôn quyết tâm để đạt điểm cao. Vì lẽ đó, anh chàng đã tập hợp các bạn học và lập lên nhóm học tập với 5 thành viên.

Trong quá trình học, nhóm đã gặp nhiều thử thách do bị hội "trùm trường" làm khó. Nhưng cuối cùng, với sự đoàn kết, nhóm học tập của Ga Min đã vượt qua mọi khó khăn. Ở trong diễn biến tập mới nhất, các thành viên nhóm đều thành công tăng 10 hạng, khiến "trùm trường" Pi Han Ui bị đưa ra hội đồng kỷ luật.

Tuy vậy, sẽ là không dễ dàng để kỷ luật học sinh như Pi Han Ui vì anh chàng có người bố quyền lực, luôn đóng góp nhiều cho trường nên khả năng sẽ đứng ra giúp anh giải quyết chuyện kỷ luật. Diễn biến tiếp theo thế nào sẽ được bật mí vào hai tập cuối, được phát sóng vào tối nay.

Khán giả Việt có thể theo dõi Study Group trên Vieon, FPT Play.