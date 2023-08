"Gà chiến" Như Vân lộ điểm yếu trong thử thách nhóm đầu tiên của The New Mentor 2023

HHT - Siêu mẫu Như Vân “gây bão” bởi màn xuất hiện tại The New Mentor. Tuy nhiên, qua thử thách tại tập 2, yếu điểm của cô đã lộ diện.

Tập 2 The New Mentor khép lại với chiến thắng thuộc về đội super mentor Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, "gà chiến" Như Vân để lộ điểm yếu khi được chọn làm new mentor trong thử thách chụp ảnh team với nghệ sĩ chèo. Thay vì nhanh chóng sắp xếp đội hình để có ảnh thì cô lại “lan man” diễn giải về ý tưởng và câu chuyện.

Thông qua màn "thuyết trình", Như Vân mong muốn có thể tạo được sự kết nối giữa các thành viên với nhau và với nhân vật. Tuy nhiên, trong một thử thách có áp lực lớn về thời gian, phương pháp này đã hoàn toàn "phản tác dụng". Nữ người mẫu khiến HLV Hồ Ngọc Hà sốt ruột đến mức "hi sinh" 2 phút quý giá để chạy ngay vào set chụp "cứu nguy". Bên cạnh đó, vì quá "sa đà" vào giải thích, phân tích nhân vật cho từng thành viên ngay trên set, Như Vân đã vô tình bỏ qua yếu tố về bố cục bức ảnh.

Như Vân là cái tên không xa lạ trên sàn runway Việt. Gương mặt thanh tú cùng vóc dáng quyến rũ dù đã qua 2 lần “vượt cạn” là điều làm cô nổi bật. Bên cạnh đó, nữ người mẫu còn khiến netizen phải trầm trồ vì những bước catwalk khoan thoai và pose dáng uyển chuyển.

Đến với The New Mentor, Như Vân đã “nổi bần bật” ngay từ đầu với màn giới thiệu bằng tiếng Anh. Dược sĩ Tiến công nhận rằng đây là nhan sắc thu hút anh nhất trong chương trình. “Mợ tư” Lan Khuê một lần nữa phải chơi chiêu để tăng xác suất giành cô về đội, nhưng sau đó, Như Vân đã bốc trúng Hồ Ngọc Hà.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng “người mẫu toàn năng”, loạt yếu điểm của nàng siêu mẫu đã nhanh chóng bị phơi bày chỉ trong thử thách đầu tiên. Để trở thành một super mentor, bên cạnh thế mạnh vốn có, Như Vân vẫn cần trau dồi thêm cách dẫn dắt thí sinh hợp lý để sử dụng thời gian hiệu quả nhất.