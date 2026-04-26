Gai Home Concert: Diện "đồ quẩy" đội mũ cử nhân, Gai Con mang gì đến "lễ tốt nghiệp"?

HHTO - Gai Home Concert là đêm diễn thứ 9 của chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024". Đây được xem như một “lễ tốt nghiệp” dành cho K24 (cách gọi vui của fan), khép lại hành trình rực rỡ kéo dài gần 2 năm của cả ê-kíp, các "Anh tài" và cộng đồng Gai Con.

Sáng sớm 26/4, không khí tại Vinhomes Oceanpark 3 đã rộn ràng khi các Gai Con có mặt để cùng nhau trở về mùa Hè năm 2024 - nơi những ký ức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được gợi lại một cách đầy cảm xúc.

Khu vực đổi vòng mở cửa từ 8h sáng đã đông kín, nhiều người hâm mộ tranh thủ đến sớm để hoàn tất thủ tục. Từ ngày "về nhà" trở thành "lễ tốt nghiệp niên khóa 24", Gai Con háo hức để thoải mái "quẩy hết ga" bởi hôm sau vẫn là thời gian nghỉ lễ. Thời tiết "trộm vía" dễ chịu, mát mẻ hơn những tuần trước đó, giúp việc xếp hàng, “camp rào” hay di chuyển cũng thoải mái hơn.

Với concept “lễ tốt nghiệp”, không khí sự kiện đã được “khởi động” từ đầu tuần khi Gai Con rủ nhau diện đồ cử nhân đến check-in cùng các dự án chào mừng từ cộng đồng fan. Quà miễn phí (freebies) cũng được các Gai con làm đồng bộ theo chủ đề, như sash, bằng tốt nghiệp, mũ cử nhân, hoa, tạo nên một “mùa tốt nghiệp” rất riêng của cộng đồng Gai Con, khác biệt so với những đêm concert trước đó.

Ngoài "đồ quẩy" thoải mái, một số fan vẫn mặc áo dài, cổ phục - tiếp nối tinh thần của những đêm diễn trước. Sash tốt nghiệp của K24 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được Gai Con tự chuẩn bị theo gu riêng. Một số bạn đính thêm pin từ blog/ fanbase của bias (Anh Tài mình yêu thích) để tạo điểm nhấn.

Là những người hâm mộ đã đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từ những ngày đầu, Thu Huyền (22 tuổi) và Khánh Hạ (21 tuổi) đã có mặt tại khu vực sự kiện từ 6h30 sáng. Khánh Hạ chia sẻ: “Đây là lần thứ ba mình đi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ở Hà Nội nhưng cảm xúc hôm nay phải nói là rất khác, vì đã là ngày concert cuối cùng rồi. Hôm nay được nhận những tấm “bằng tốt nghiệp” từ mọi người, mình rất vui, nhưng vẫn có gì đó rất bồi hồi và hoài niệm.”

“Trong buổi concert ngày hôm nay, mình mong đợi nhất là những tiết mục solo của các Anh Tài vì nghe nói tất cả đều là những ca khúc mới. Mình thực sự rất háo hức và không thể chờ lâu hơn nữa để được đắm mình trong “cơn mưa cuối cùng” này cùng các anh” - Thu Huyền nói.

﻿ Mũ tốt nghiệp được trang trí cùng logo tấm khiên đặc trưng từ các Gai Con của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai K24.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 đi đến đêm concert thứ 9 vẫn giữ tốc độ "cháy vé" kỷ lục. Mỗi đêm diễn thu hút từ hàng chục nghìn khán giả, góp phần tạo nên một trong những chuỗi chương trình âm nhạc không chỉ được đánh giá cao về yếu tố nghệ thuật mà còn thiết lập nên nhiều dấu ấn đáng nhớ về văn hóa, giá trị nhân văn được tạo nên bởi sự kết nối bền chặt của các Anh Tài, ê-kíp và người hâm mộ.