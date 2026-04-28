“Tân binh khủng long” của phim Việt: Đóng phim nào thu về trăm tỷ phim đó

Trí Anh - Ảnh: FBNV
HHTO - Thành tích phòng vé của Đoàn Minh Anh quả là giấc mơ của bao nhiêu diễn viên, nhất là khi cô mới chỉ là tân binh ra mắt chưa được một năm.

Góp mặt trong những bộ phim điện ảnh có doanh thu trăm tỷ là mơ ước của không ít diễn viên trẻ. Rất nhiều người trầy trật khi phim liên tiếp thua lỗ nên rất khó tìm kiếm dự án mới, nhất là khi còn bị xem là “thuốc độc phòng vé”. Không ít diễn viên có ngoại hình, có tài năng nhưng vẫn chưa gặp được may mắn, chưa có phim bùng nổ doanh thu.

Ấy thế mà Đoàn Minh Anh lại lập được thành tích khó tin khi đóng phim nào đều thắng lớn phim đó. Cô nàng tân binh 18 tuổi bắt đầu ra mắt khán giả qua vai phụ trong Thám Tử Kiên năm 2025. Bộ phim trinh thám của đạo diễn Victor Vũ đã cán mốc doanh thu gần 250 tỷ đồng và Đoàn Minh Anh được khen là phát hiện sáng giá của phim với ngoại hình đẹp, gương mặt có nét riêng và diễn xuất trong trẻo.

Chỉ riêng năm 2026, Đoàn Minh Anh đã làm nữ chính Nhà Ba Tôi Một Phòng chiếu dịp Tết, tham gia Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang công chiếu và tháng 8 tới, cô lại xuất hiện trong phim kinh dị Sợi Chỉ Đỏ. Với một tân binh, tần suất này vô cùng đáng nể, chưa kể những phim Minh Anh góp mặt đều là dự án được chú ý.

Cả Nhà Ba Tôi Một PhòngPhí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đều đã vượt qua mốc doanh thu trăm tỷ và Sợi Chỉ Đỏ được dự đoán cũng sẽ ăn khách. Bởi đây là tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần - người vừa tạo ấn tượng với Tử Chiến Trên Không. Nếu Sợi Chỉ Đỏ cũng gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ, Đoàn Minh Anh sẽ là "tân binh khủng long" của phim Việt với 4 phim liên tiếp ăn khách.

Rất nhiều khán giả đã nể con mắt tinh đời của Minh Anh. Mới 18 tuổi, chưa nhiều kinh nghiệm, vốn sống nhưng cô bạn đều nhắm trúng những kịch bản hút người xem. Dù không phải bộ phim nào cũng có chất lượng tốt nhưng đều có các yếu tố để kéo khán giả đến rạp như dàn cast tên tuổi, chiến dịch truyền thông bài bản. Chưa kể Minh Anh còn có cơ hội nâng cao diễn xuất khi hợp tác với các tên tuổi đình đám.

#Đoàn Minh Anh #phim Việt trăm tỷ #Nhà Ba Tôi Một Phòng #Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng #tân binh Đoàn Minh Anh

