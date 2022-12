Game kinh dị "The Last of Us" chuyển thể thành phim, xem ngay trailer cực chất lượng

HHT - “The Last of Us” là một trong những huyền thoại của thể loại game sinh tồn hậu tận thế zombie, và giờ đây, nó đã chính thức được chuyển thể thành loạt phim truyền hình mới của HBO dưới bàn tay của những cái tên bảo chứng chất lượng.

Đối với cộng đồng game thủ toàn cầu, The Last of Us của hãng Naughty Dog từ lâu đã là một trong những trò chơi điện tử được đánh giá cao nhất mọi thời đại với cốt truyện hấp dẫn, sâu sắc, đen tối. Giờ đây, nhà đài HBO sắp cho ra mắt sản phẩm chuyển thể của tựa game đình đám này với nhân vật chính sẽ do tài tử Pedro Pascal đảm nhận.

Trailer cho thấy câu chuyện sẽ được bắt đầu trong bối cảnh hậu tận thế và mang nhiều dáng dấp giống với tựa game gốc năm 2013. Theo cốt truyện của game, đại dịch bắt nguồn từ một dị chủng của nấm Ophiocordyceps. Thứ ký sinh đột biến này len lỏi trong cộng đồng loài người, bùng nổ thành một đại dịch và hủy diệt nền văn minh nhân loại khi biến người nhiễm thành các thây ma đột biến tấn công mọi sinh vật sống trong phạm vi của chúng.

Và dựa vào hình dạng của con zombie cuối trailer - mang hình thái tiến hóa cao nhất của những kẻ nhiễm bệnh với tên gọi là “Bloater”, câu chuyện của The Last of Us do HBO sản xuất sẽ nằm ở bối cảnh hơn 10 năm sau đại dịch.

Không chỉ giống ở bối cảnh, các nhân vật quen thuộc như bộ đôi Joel và Tess cùng cô bé Ellie đều xuất hiện với tư cách nhân vật chính.

Trong game gốc, Joel vốn là một người đàn ông mất con gái vào những tháng ngày đầu của đại dịch. 20 năm sau, anh cùng Tess trở thành những tay buôn lậu giữa các cộng đồng người sống sót mà giờ đây đã bị quân đội nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Ellie chính là món hàng mà Joel và Tess phải vận chuyển cho tổ chức Fireflies với mong muốn tìm ra phương thuốc giải cứu nhân loại, vì cô bé mang trong mình kháng thể chống lại thứ nấm sát thủ này. Và trailer phim dường như cũng có cùng tuyến truyện như thế.

Với câu chuyện tôn vinh nhân tính của con người giữa một xã hội tàn nhẫn, The Last of Us đã trở thành một trong những tượng đài của dòng game kinh dị sinh tồn. Do đó mà nhiều khán giả cũng e ngại rằng sản phẩm truyền hình của HBO sẽ phá mất tinh thần ban đầu của siêu phẩm này, vì việc chuyển thể game thành phim vốn rất hiếm khi thành công trước đây.

Thế nhưng vẫn chưa thể nói trước khi những tia hy vọng vẫn le lói phát ra từ trailer đậm sự kịch tính cũng như chất nghệ thuật vừa mới phát hành. The Last of Us sẽ được chấp bút bởi biên kịch Craig Mazin, người đứng sau tác phẩm Chernobyl (2019) - một trong những bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất mọi thời đại đến từ cùng nhà đài HBO.

Ngoài ra, tài tử Pedro Pascal sẽ là người thủ vai nam chính Joel Miller phiên bản người đóng. Trong những năm qua, Pedro đã trở thành một trong những tên tuổi lớn với loạt phim đình đám từ điện ảnh tới truyền hình như Kingsman: The Golden Circle (2017), Wonder Woman 1984 (2020), Game of Thrones hay The Mandalorian - tiền truyện của thương hiệu Star Wars.

The Last of Us gồm 10 tập, sẽ bắt đầu lên sóng HBO Max từ ngày 15/1/2023.