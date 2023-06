Gây sốc và phản cảm hơn cả tập đầu, rating tập 2 “The Idol” của Jennie tụt dốc

HHT - Trái với mong đợi phim càng chiếu chất lượng càng ổn, tập 2 của “The Idol” tiếp tục nhận ý kiến trái chiều về nội dung “rác phẩm”. Rating tập 2 cũng tụt dốc so với tập đầu tiên.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau một tuần xôn xao bàn tán về tập 1 gây sốc, tập phim thứ 2 của series gây tranh cãi The Idol đã lên sóng và thậm chí còn sốc hơn. HBO cho biết đã có 800 ngàn người xem tập phim này khi nó lên sóng. So với tập 1, con số này đã giảm khoảng 12%, khi lượng người xem tập 1 là khoảng 913 ngàn người.

Nội dung của tập 2 The Idol đào sâu hơn những bất ổn của Jocelyn (Lily-Rose Depp), cả về tinh thần lẫn cơ thể. Trong tập này, Jocelyn tiếp tục chuẩn bị sản phẩm âm nhạc mới để trở lại làng nhạc. Cô đem bản phối khí mới cho đội ngũ của mình nghe nhưng không ai có vẻ hào hứng, thậm chí cô còn bị chê thẳng thừng.

Khi tiến hành quay MV, Jocelyn đến trễ vì phải hóa trang che đi vết thương cô tự gây ra cho mình. Cô ghét bối cảnh quay, cô liên tục yêu cầu quay đi quay lại một cảnh cho đến khi nó hoàn hảo… Căng thẳng đến đỉnh điểm, cuối cùng Jocelyn vỡ òa. Gương mặt cô nhem nhuốc vì nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm, đôi chân cô rớm máu khi nhảy trên đôi giày cao gót...

Nỗi đau buồn khi mất mẹ của Jocelyn ảnh hưởng đến cô sâu sắc và trầm trọng hơn người ta nghĩ. Dù đã một năm trôi qua, Jocelyn vẫn chưa vượt qua được sự việc đau buồn ấy. Nhưng cô đang khánh kiệt, cô cần phải có sản phẩm mới để cứu vãn mọi thứ đang có dấu hiệu lao dốc. Dù vậy, mọi thứ không dễ dàng, quay trở lại làm việc khi tinh thần chưa ổn định, Jocelyn trở nên nhạy cảm hơn và dễ suy sụp. Khi quá trình quay không suôn sẻ, cô liên tục gọi tìm mẹ, thể hiện khía cạnh yếu đuối và dễ tổn thương của bản thân.

Trong cơn suy sụp, Jocelyn đã tìm đến Tedros (The Weeknd) như một công chúa sa ngã tìm đến một hiệp sĩ bóng đêm. Gã lạ mặt làm chủ một hộp đêm ở Hollywood này dường như hiểu được âm nhạc và nội tâm của Jocelyn. Nhưng câu chuyện của The Idol đã sớm hé lộ rằng Tedros cũng kinh khủng hệt những người đã lợi dụng Jocelyn, thậm chí còn hơn thế. Hắn đang ấp ủ một âm mưu.

Tập 2 cũng đánh dấu một bước ngoặt mới đối với nhân vật Dyanne (Jennie). Cô dường như đang làm việc bí mật cho Tedros, thậm chí có quan hệ mờ ám với anh ta. Có vẻ Dyanne cũng không hẳn là một người bạn thân thiết với Jocelyn như đã thể hiện ở tập đầu. Quản lý của Jocelyn đang nhăm nhe để Dyanne ra mắt, trở thành ngôi sao mới.

Tuy nhiên, bất chấp nội dung phim đã dần khai thác các khía cạnh tinh tế và gay cấn hơn - đặc biệt là ở nhân vật Jocelyn, các khoảnh khắc khác đã phá hỏng tất cả. Dù lên hình không nhiều, Jennie vẫn cho thấy cô không biết diễn với lối đọc thoại và biểu cảm khá gượng gạo. Đặc biệt, những phân cảnh của nhân vật Tedros rất gây khó chịu, từ lời thoại đến biểu cảm và cả hành động. Nhiều người xem nhận xét chúng không giúp bộ phim phơi bày góc tối showbiz như đã quảng cáo, mà chỉ cho thấy sự coi thường phụ nữ khi khai thác những ảo tưởng của nam giới về phụ nữ thông qua Tedros.

Nước mắt và nỗi đau của Lily-Rose Depp có thể đã kéo người xem đến gần The Idol hơn, nhưng kể từ thời điểm The Weeknd xuất hiện trên màn hình, bộ phim trở nên nhàm chán và gây ác cảm. Nửa cuối tập 2, The Idol biến thành một màn trình diễn “thiếu vải” và phóng túng không hơn không kém, đầy gượng ép và khiến người xem chỉ thấy mệt mỏi. Giữa lằn ranh của một bộ phim có thể hay và "rác phẩm", sau tập 2, The Idol vẫn ngã về phía tệ hơn.

Tập 3 của The Idol sẽ lên sóng HBO vào 18/6.