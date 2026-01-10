GDA 2026: Jennie "đỏ là thần", Wonyoung "cũ nhưng vàng", quá nhiều hoàng tử

HHTO - "Grammy của Hàn Quốc" Golden Disc Awards - GDA 2026 có quy mô lớn nhân kỷ niệm 40 năm. Nhà "Tàu Sao" Starship khiến cõi mạng náo loạn khi từ tiền bối đến em út đều như nhân vật xé truyện cổ tích bước ra.

Golden Disc Awards - GDA lần thứ 40 được tổ chức tại Đài Bắc (Trung Quốc) thay vì tại Hàn Quốc như mọi năm. "Nữ hoàng thảm đỏ" hôm nay (10/1) gọi tên Jennie. Ngay khi cô bước ra, mạng xã hội "nổ tung" bởi loạt ảnh chụp màn hình chất lượng thấp cũng không làm lu mờ khí chất của nữ nghệ sĩ.

Tựa như viên ruby tỏa sáng, Jennie diện chiếc đầm cúp ngực khoe trọn vóc dáng thanh mảnh. Tóc duỗi thẳng rẽ ngôi để gọn về sau giúp tôn hoàn hảo đường nét gương mặt lẫn chiếc vòng cổ làm điểm nhấn cho trang phục. Chiếc đầm đỏ này là bản tinh chỉnh từ mẫu váy thuộc bộ sưu tập thủ công đầu tiên Glenn Martens thiết kế dành cho thương hiệu Maison Margiela. Đây cũng là thương hiệu cô mặc trong set đồ bay từ Hàn đến Trung Quốc, hóa ra, nữ idol đã "bắn tín hiệu" từ sớm.

Jennie sẽ đổi bao nhiêu bộ đồ và mang đến set diễn thế nào tại GDA 2026?

Sau cơn sốt visual tại sự kiện Dior cách đây vài ngày, CORTIS tiếp tục khiến fan gục ngã với nhan sắc và khí chất sáng bừng thảm đỏ GDA. "Bớt lộn xộn" hơn thường ngày với trang phục đen, nhưng CORTIS vẫn trung thành với phong cách đường phố.

NCT WISH "dưỡng thê" như mọi khi trong tông xám - xanh.

TWS mang đến cả trạng thái trưởng thành và đáng yêu trên thảm đỏ với màn tạo dáng phỏng theo động tác làm nũng trong ca khúc Overdrive.

ZEROBASEONE, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, ATEEZ, Stray Kids cùng chọn tông đen. Hội nam thần nổi danh của Gen 4, 5 như Hyunjin, Leehan, Sunghoon... đều tụ hội tại GDA 2026 khiến hội multi-fan nức lòng.

ALLDAY PROJECT "chanh sả" như những tiểu thư, công tử đến dự tiệc của giới thượng lưu.

LE SSERAFIM bước ra như những nàng công chúa, ai nấy đều khoe trọn bờ vai thanh mảnh. Chaewon được fan trêu "quên đọc tin nhắn nhóm", nổi bật với chiếc đầm tím trong khi các thành viên còn lại đều diện đầm trắng. Tuy nhiên, 4 cô gái còn lại cũng có những điểm nhấn riêng trên trang phục.

MONSTA X bước ra đúng chuẩn bạch mã hoàng tử trong suit trắng. "Quái thú" trên sân khấu là "cây hài" khi ngồi ở khán đài. Người hâm mộ có thể kì vọng vào một màn react đầy cảm xúc từ những "chúa hề" gạo cội của "Tàu Sao".

IVE sang trọng không kém. Ngoài "double-kill" trứ danh từ Jang Wonyoung - Yujin, Liz cũng khiến fan K-Pop trầm trồ khi ngày càng nhuận sắc. Leeseo đáng yêu chuẩn "út cưng". Gaeun đơn giản nhưng nổi bật với tóc hồng. Rei "tắt chế độ cute" bật công tắc lạnh lùng, trang nhã trên thảm đỏ.

Wonyoung trung thành với kiểu tóc uốn sóng lơi, trang điểm tông hồng ngọt ngào cùng váy đầm "bờ-linh", "cũ nhưng vàng" vì luôn giúp cô nổi bật.

Nếu izna cá tính, sắc bén trong phong cách girl-crush thì "công chúa út" Starship - KiiiKiii mang đến năng lượng ngọt ngào nhưng đậm chất hoàng gia trong set đồ trắng - xanh. Nhóm đã bắt đầu tung hình concept cho đợt trở lại sắp tới nên fan cũng tò mò KiiiKiii có "thả hint" nào ở sân khấu GDA 2026 hay không?

Không đi thảm đỏ nhưng những chiếc nhan sắc được ngóng chờ khiến sân khấu GDA 2026 chấn động còn có những "chìu ông" của màn ảnh đảm nhận vai trò người trao giải như Hứa Quang Hán, Byeon Woo Seok...