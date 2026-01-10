GDA 2026: Jennie "đỏ là thần", Wonyoung "cũ nhưng vàng", quá nhiều hoàng tử

Golden Disc Awards - GDA lần thứ 40 được tổ chức tại Đài Bắc (Trung Quốc) thay vì tại Hàn Quốc như mọi năm. "Nữ hoàng thảm đỏ" hôm nay (10/1) gọi tên Jennie. Ngay khi cô bước ra, mạng xã hội "nổ tung" bởi loạt ảnh chụp màn hình chất lượng thấp cũng không làm lu mờ khí chất của nữ nghệ sĩ.
Tựa như viên ruby tỏa sáng, Jennie diện chiếc đầm cúp ngực khoe trọn vóc dáng thanh mảnh. Tóc duỗi thẳng rẽ ngôi để gọn về sau giúp tôn hoàn hảo đường nét gương mặt lẫn chiếc vòng cổ làm điểm nhấn cho trang phục. Chiếc đầm đỏ này là bản tinh chỉnh từ mẫu váy thuộc bộ sưu tập thủ công đầu tiên Glenn Martens thiết kế dành cho thương hiệu Maison Margiela. Đây cũng là thương hiệu cô mặc trong set đồ bay từ Hàn đến Trung Quốc, hóa ra, nữ idol đã "bắn tín hiệu" từ sớm.
Sau cơn sốt visual tại sự kiện Dior cách đây vài ngày, CORTIS tiếp tục khiến fan gục ngã với nhan sắc và khí chất sáng bừng thảm đỏ GDA. "Bớt lộn xộn" hơn thường ngày với trang phục đen, nhưng CORTIS vẫn trung thành với phong cách đường phố.
LE SSERAFIM bước ra như những nàng công chúa, ai nấy đều khoe trọn bờ vai thanh mảnh. Chaewon được fan trêu "quên đọc tin nhắn nhóm", nổi bật với chiếc đầm tím trong khi các thành viên còn lại đều diện đầm trắng. Tuy nhiên, 4 cô gái còn lại cũng có những điểm nhấn riêng trên trang phục.
MONSTA X bước ra đúng chuẩn bạch mã hoàng tử trong suit trắng. "Quái thú" trên sân khấu là "cây hài" khi ngồi ở khán đài. Người hâm mộ có thể kì vọng vào một màn react đầy cảm xúc từ những "chúa hề" gạo cội của "Tàu Sao".
IVE sang trọng không kém. Ngoài "double-kill" trứ danh từ Jang Wonyoung - Yujin, Liz cũng khiến fan K-Pop trầm trồ khi ngày càng nhuận sắc. Leeseo đáng yêu chuẩn "út cưng". Gaeun đơn giản nhưng nổi bật với tóc hồng. Rei "tắt chế độ cute" bật công tắc lạnh lùng, trang nhã trên thảm đỏ.
Nếu izna cá tính, sắc bén trong phong cách girl-crush thì "công chúa út" Starship - KiiiKiii mang đến năng lượng ngọt ngào nhưng đậm chất hoàng gia trong set đồ trắng - xanh. Nhóm đã bắt đầu tung hình concept cho đợt trở lại sắp tới nên fan cũng tò mò KiiiKiii có "thả hint" nào ở sân khấu GDA 2026 hay không?
Không đi thảm đỏ nhưng những chiếc nhan sắc được ngóng chờ khiến sân khấu GDA 2026 chấn động còn có những "chìu ông" của màn ảnh đảm nhận vai trò người trao giải như Hứa Quang Hán, Byeon Woo Seok...