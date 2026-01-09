Công Chúa Tóc Mây live-action: Xôn xao tin Harry Styles đóng vai con tắc kè?

HHTO - Sau khi hài lòng với lựa chọn diễn viên chính cho “Tangled” (Công Chúa Tóc Mây) bản live-action, nhiều netizen ngơ ngác và ngỡ ngàng khi biết Harry Styles cũng có tên trong bảng phân vai. Có tin cho biết anh đảm nhận vai Pascal - chú tắc kè thú cưng của nàng Rapunzel.

Mới đây, trên MXH X (Twitter trước đây), nhiều netizen ngơ ngác và ngỡ ngàng trước thông tin Harry Styles sẽ tham gia Tangled (Công Chúa Tóc Mây) bản live-action với một vai “độc đáo”. Anh sẽ hóa thân Pascal - chú tắc kè được Rapunzel nuôi như thú cưng, đối xử như bạn thân, có thể nói là đồng minh duy nhất của nàng công chúa trong tòa tháp biệt lập.

Thông tin này ban đầu được khởi nguồn từ tài khoản X Harry Crave (@theharrycrave), sau đó được chia sẻ lại rộng rãi, thu hút nhiều sự chú ý. Tài khoản này viết: “TIN NÓNG! Harry Styles đã được chọn vào vai Pascal trong bản live-action của Tangled sắp ra mắt”.

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận tỏ ra rất ngạc nhiên: “Ủa? Thật hả?”, “Harry Styles đóng Pascal kiểu gì?”, “Là Harry Styles lồng tiếng chứ? Pascal là con tắc kè mà?”, “Tui tưởng Pascal sẽ được xử lý bằng CGI?”... Thậm chí có bình luận còn rất nghiêm túc phân tích: “Trời ơi, sao lại thế này, Pascal có nói chuyện đâu. Chú thú cưng này chính là hiện thân cho sự cô đơn của Rapunzel. Cô ấy nói chuyện với nó để không bị phát điên. Mỗi khi nói chuyện với nó, cô ấy đang nói chuyện với chính mình. Khi cô ấy hỏi nó những câu hỏi, là cô ấy đang hỏi về sự hỗn loạn trong lòng mình”.

Tuy nhiên, thông tin Harry Styles đảm nhận vai chú tắc kè Pascal trong Tangled bản live-action hoàn toàn là tin giả. Disney chưa có bất kỳ thông báo nào về nhân vật Pascal trong bản phim chuyển thể của Công Chúa Tóc Mây. Tức là không những chưa có tên của diễn viên lồng tiếng cho nhân vật này (nếu có), mà còn chưa chắc Pascal sẽ xuất hiện trong Tangled bản live-action. Trước đây, khi thực hiện Mulan bản live-action, Disney đã quyết định cắt bỏ nhân vật chú rồng Mushu vốn rất được yêu thích trong bản phim hoạt hình.

Thực tế, chính tài khoản X Harry Crave - nơi đăng thông tin này - cũng ngạc nhiên trước tốc độ lan truyền của tin Harry Styles sẽ hóa thân chú tắc kè Pascal. Tài khoản này đính chính đây chỉ là một trò đùa, bởi mục đích của tài khoản này chỉ là đăng những bài viết hài hước, có phần đùa giỡn vui vẻ về Harry Styles chứ không phải là nơi đăng tin chuẩn xác, chính thống. Bên dưới bài viết, tài khoản X Harry Crave để lại bình luận: “Trời đất quỷ thần ơi, đó chỉ là một trò đùa thôi, đó chính xác là toàn bộ mục đích của tài khoản này mà…”

Bên cạnh một số netizen tin sái cổ chuyện Harry Styles sẽ đóng vai con tắc kè, cũng có không ít netizen tỉnh táo nhận ra đây chỉ là “tin vịt”. Các bình luận viết: “Tôi biết đây chỉ là trò đùa, nhưng thấy cách nó đánh lừa người khác rất buồn cười”, “Có thể cười-đến-chếch”, “Harry Styles có biết ảnh sẽ trở thành một con tắc kè không? Hahaha”, “Hay là tụi mình manifest đi, thấy ảnh cũng hợp vai đó quá chớ”...

Ngoài ra, cũng có một số netizen bày tỏ sự lo ngại khi một “tin giả” mang tính chất đùa vui có thể khiến người ta tin rằng đó là “tin thật” dễ dàng như thế nào. Họ viết: “Tôi vẫn thấy sốc với cách một thông tin sai lệch lan truyền trên mạng”, “Qua chuyện này có thể thấy người ta dễ dàng tin mọi thứ mình đọc và lười kiểm chứng chúng như thế nào”...

Teagan Croft vai Rapunzel.

Milo Manheim vai Flynn Rider.

Về dự án chuyển thể Tangled lên phim live-action, Disney đã chọn được bộ đôi diễn viên chính được đánh giá là hợp tạo hình, khả năng diễn xuất lẫn ca hát đều đáng tin cậy. Theo đó, Teagan Croft (Titans) sẽ đảm nhận vai “công chúa tóc mây” Rapunzel, Milo Manheim (Zombies) sẽ hóa thân “hoàng tử trộm cắp” Flynn Rider. Các vai diễn khác vẫn chưa được công bố.