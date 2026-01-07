Lịch trình 2026 "cực khét" của Jennie: GDA nối gót MMA, lên nhạc mới ở festival

HHTO - "Grammy của Hàn Quốc" GDA đánh dấu kỷ niệm 40 năm nên sân khấu của Jennie (BLACKPINK) rất có thể sẽ được đầu tư cực lớn không kém MMA 2025. Chưa có bất kỳ điều gì được xác nhận nhưng có "một niềm tin không lung lay" rằng nữ idol sẽ trình diễn ca khúc mới ở 2 đại nhạc hội quốc tế này.

Kim Jennie và người hâm mộ có một năm 2026 bận rộn từ những ngày đầu năm. Đếm ngược 3 ngày nữa sẽ đến Golden Disc Awards lần thứ 40 (GDA 2026) - nơi nữ idol là một trong những nghệ sĩ biểu diễn và khả năng cao cô sẽ là nghệ sĩ kết màn.

Là lễ trao giải âm nhạc có uy tín cao được ví như "Grammy của Hàn Quốc" và có tuổi đời lâu nhất tại xứ Kim chi, GDA 2026 đánh dấu tuổi 40. Vì thế, chủ đề và quy mô tổ chức đặc biệt lớn hơn mọi năm.

Tại MMA 2025, Jennie mang đến sân khấu tôn vinh tuyệt đối vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Hàn Quốc trong từng chi tiết trang phục đến cách mở màn, sắp xếp tiết mục. Theo đó, set diễn ở GDA 2026 rất có thể sẽ là một "chiêu bài" mới tiếp tục lồng ghép các yếu tố mang tính biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc.

Nhất là khi hiệu ứng từ màn biểu diễn tại MMA 2025 quá tốt, khán giả lại càng trông đợi và kì vọng cao hơn vào sân khấu nối tiếp tại Jennie. Câu hỏi đặt ra là nữ idol có giữ cách "biến hình" giống như những màn trình diễn cũ không hay sẽ đổi mới? Bởi xuyên suốt từ chuyến lưu diễn cá nhân, concert nhóm đến set diễn ở lễ trao giải, nhạc hội trong hơn 1 năm qua, Jennie luôn sử dụng cùng kiểu phối/ đổi đồ, phụ kiện đối với mỗi ca khúc (như ZEN sẽ là áo khoác dáng dài, like JENNIE là kính râm...).

The Governors Ball Festival (ở New York) vừa công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Trong đó, 2 cái tên đến từ K-Pop đảm nhiệm vị trí headliner (nghệ sĩ biểu diễn chính) là Stray Kids và Jennie. Vài tháng trước, cô cũng được xác nhận góp mặt tại lễ hội âm nhạc Mad Cool Festival (ở Tây Ban Nha). Đám đông và dư âm mà Jennie tạo ra tại Coachella 2025 còn đó. Khán giả có quyền kì vọng vào lần đầu tiên cùng lúc đảm nhiệm vị trí headliner tại 2 lễ hội âm nhạc quốc tế lớn này của cô.

Trả lời tạp chí V Magazine, Jennie xác nhận sẽ phát hành sản phẩm solo mới trong năm nay: "Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa biết nó sẽ như thế nào. Hiện tại, tôi rất cởi mở và chắc chắn sẽ tận hưởng việc phát triển khả năng thanh nhạc của mình. Tôi coi việc kết hợp tiếng Hàn và tiếng Anh trong âm nhạc của mình như một bài tập về nhà từ khởi đầu".

Lịch diễn ở The Governors Ball Festival và Mad Cool Festival rơi vào tháng 6 - 7. Theo đó, gần như chắc chắn Jennie sẽ phát hành ít nhất 1 single vào trước thời điểm lên nhạc ở 2 festival trên. Có thể fan được xem màn trình diễn live đầu tiên (phát hành nhạc số trước) hoặc nhạc mới sẽ được trình làng ngay tại đại nhạc hội rồi mới đến bản nhạc số.

Chưa hết, fan sẽ được thấy lại hình ảnh đáng yêu, gần gũi của Jennie khi cô đảm nhiệm vai trò bình luận viên đặc biệt trong chương trình hẹn hò Transit Love 4 và khách mời của chương trình thực tế mới Manitto Club. Lịch trình của cô sẽ còn dày thêm vì Jennie sẽ chạy lịch quảng bá sau khi ra mắt sản phẩm mới.