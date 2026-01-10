GDA 2026: Jennie không ngại đụng hàng Kim Kardashian, xóa đỏ chuyển đen quyền lực

Golden Disc Awards - GDA mang đến một sự kiện rực rỡ đúng nghĩa. Jennie thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ, và trang phục của cô khiến fan "đổ gục" ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trên thảm đỏ, Jennie lựa chọn một thiết kế đỏ rực đến từ Maison Margiela do Glenn Martens thiết kế, thuộc bộ sưu tập Fall Couture 2025 của hãng. Chiếc đầm dáng cúp ngực ôm sát giúp tôn lên bờ vai mảnh và khí chất sang chảnh đặc trưng của cô.
Jennie giữ mái tóc thẳng, kết hợp lớp trang điểm nhẹ nhàng để làm nổi bật đường nét gương mặt. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc vòng cổ ruby lấp lánh từ David Morris, khiến tổng thể thêm sắc sảo và càng làm bật lên làn da trắng cùng thần thái "nữ hoàng" của rapper nhà BLACKPINK.
Đáng chú ý, trang phục thảm đỏ của Jennie còn "đụng hàng" với chiếc váy màu nude mà Kim Kardashian từng diện tại sự kiện Academy Museum Gala. Kim Kardashian giữ nguyên bản phối của thương hiệu, tổng thể vấp phải một số ý kiến trái chiều vì phần chiết eo khiến vóc dáng trông nặng nề hơn và mạng che kín mặt lạ kì. Trong khi Jennie được cho là đã tinh chỉnh lại thiết kế để vừa vặn hơn với cơ thể.
Tại lễ trao giải chính, Jennie tiếp tục "trung thành" với sắc đỏ nhưng đổi sang một thiết kế khác đến từ bộ sưu tập Fall/Winter 2025 của Dilara Findikoglu. Vẫn là phom váy hở vai quen thuộc, lần này Jennie khoe trọn đôi chân thon dài, mang đến cảm giác vừa quyến rũ vừa năng động. Trong khi lớp trang điểm gần như được giữ nguyên, nữ idol chọn làm mới với kiểu tóc xoăn.
Khi bước lên sân khấu biểu diễn, Jennie lập tức "lột xác" với một tạo hình hoàn toàn mới mang tông đen, đậm khí chất "big boss". Cô nàng khuấy động khán đài bằng loạt hit như Filter, Damn Right, like Jennie, khiến cả khán đài hò reo theo từng nhịp nhạc. Áo khoác và phụ kiện tiếp tục được cô dùng làm "bút đánh dấu" cho mỗi bài hát.