Gen Z mách nhau phương pháp "bơi giữa biển tri thức": Chủ động, đừng ngại hỏi!

HHTO - Trước áp lực của khối kiến thức khổng lồ nhưng sức người có hạn, nhiều bạn trẻ cùng chia sẻ những mẹo nhỏ giúp quản lý tốt thời gian biểu, nâng cao hiệu quả học tập.

Trên mạng xã hội Threads, chủ đề tìm kiếm một phương pháp học tập hữu hiệu, dùng để "trị" tình trạng chán học, mất tập trung khi học hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ, có nhiều bài đăng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Đứng trước sự vận động không ngừng của cuộc sống, cái mới liên tục ra đời thay cho cái cũ, "biển tri thức" ngày càng mở rộng, nhiều bạn trẻ được tiếp thêm động lực qua những bài học kinh nghiệm của người đi trước.

Những chủ đề xin ý kiến phương pháp học được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Một bình luận nhận về hơn 4,1K lượt thả tim khi chia sẻ phương pháp bạn đã áp dụng trong suốt 10 năm và nhận thấy hiệu quả rõ rệt: "Học một cái gì đó 3 tháng có thể sử dụng trong 3 năm, học 3 năm có thể sử dụng ít nhất trong 10 năm. Điều bạn cần làm là bắt đầu!".

Bên cạnh đó, một bạn khác cho biết bản thân có thể ngồi học một mạch 6 - 8 tiếng nhờ cách nghĩ "học một chút hơn là không học gì". Nhiều netizen nhìn nhận việc học theo hình thức "tích tiểu thành đại" là một yếu tố cần có, xuất hiện xuyên suốt trên con đường học vấn.

(Ảnh minh họa, phim Flying Color)

Nhiều từ khóa để biến kho tàng tri thức thành "tài sản cá nhân" như "chủ động", "đừng ngại hỏi", "đặt mục tiêu",... cũng làm nhiều bạn trẻ thức tỉnh. Dưới đây là một số lối tư duy được mọi người chắt lọc, dùng làm "vũ khí" trên bàn học:

- "Ngưng so sánh bản thân với bạn bè xung quanh. Mỗi người đều đi trên mỗi con đường khác". "Lý thuyết chữa lành" này nghe có vẻ "văn vở" nhưng nhiều bạn không thể phủ nhận sự tác động của nó đến nhận thức của bản thân. Việc so sánh với người khác sẽ giúp bạn có thêm động lực phấn đấu nhưng học theo năng lực thật, so sánh mình của hôm nay với hôm qua sẽ là bài toán bền vững nhất để định vị giá trị bản thân.

- "Hãy mạnh dạn, đừng ngại hỏi, thà bị chửi vì hỏi mấy câu không hiểu còn hơn im lặng để mãi mãi không hiểu". Không ai đánh giá vì các bạn hỏi một câu ngớ ngẩn cả. Đừng để nỗi sợ "bị đánh giá" giữ chân bạn lại, vì giáo viên chỉ thực sự giúp được khi biết bạn đang kẹt ở đâu. Suy cho cùng, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi là "chìa khóa vạn năng" giúp bạn tiến xa hơn.

Ảnh minh họa từ Internet.

- "Chuyển từ học bị động sang học chủ động". Mỗi khi bắt đầu ngồi vào bàn học, hãy đổi trạng thái từ "phải học" sang "được học", được tiếp cận với những tri thức mới, khi đó bạn sẽ đón nhận và dung nạp kiến thức một cách khác hẳn. Đồng thời, sắp xếp thời gian biểu, học khi đầu óc tỉnh táo và thư giãn, sau đó bắt đầu duy trì lịch học cố định, tạo tính kỷ luật sẽ mang lại hiệu quả cao.

- "Mục đích học là để áp dụng". Học là theo bản chất chứ không phải học theo dạng đề hay học thuộc lòng. Không chỉ học kiến thức chuyên ngành mà phải học tư duy, học phản xạ, học cách xử lý tình huống,...

- "Đặt mục tiêu". Hãy đặt một mục tiêu nhất định, có thể cao hơn năng lực của mình và phấn đấu để đạt mục tiêu đó. Đưa học tập vào cuộc sống thường ngày, tận dụng công nghệ, không để điện thoại điều khiển mà biến nó thành công cụ phục vụ cho việc học - ứng dụng học ngoại ngữ, đọc báo...

Ảnh minh họa từ Internet.

Nếu bạn đang rơi vào "hẻm cụt", mất động lực để bắt đầu học một bộ môn mới hay trì hoãn một hành trình đang dang dở, hãy thử vận dụng các gạch đầu dòng trên để tái cân bằng trạng thái. Trong trường hợp bạn có một "liều thuốc" khoa học giúp "chữa" chứng lười học, cũng đừng ngại chia sẻ cho mọi người xung quanh giúp nhau cùng tiến bộ nhé!