"Thần chú" cho người trẻ để sẵn sàng học mọi thứ: "Nó không khó, nó chỉ mới!"

HHTO - Nhiều người trẻ cho rằng "chìa khóa" giúp nhanh thăng tiến trong sự nghiệp là phải "học mọi thứ", xem khó khăn qua lăng kính "nó không khó, nó chỉ mới".

Những ngày qua, chủ đề xin ý kiến về "một mindset (tư duy) siêu peak (đỉnh) đã giúp anh chị đạt được thành tựu trong sự nghiệp" được đăng tải trên mạng xã hội Threads thu hút hơn 700K lượt xem, hơn 20K lượt thả tim. Bài viết cũng lưu lại hơn 600 bình luận, ở đó netizen cẩn thận liệt kê kinh nghiệm "sống còn" đã góp nhặt được trong suốt nhiều năm làm việc.

Một bạn nhận được sự đồng tình khi kể về nghề chạy sự kiện: "Tui làm event (sự kiện) và không có sự kiện nào dính lỗi giống sự kiện nào dù cẩn thận kiểm tra đến mấy. Thế là tui có suy nghĩ: Biết trước kiểu gì cũng sai, nên sai thì sửa".

Bạn cho biết mỗi khi gặp sai, thay vì hoảng loạn, tự trách bản thân, bạn sẽ bình tĩnh xử lý và mọi việc hoàn thành. Nhiều người làm cùng lĩnh vực cũng khẳng định mỗi sự kiện dù ít dù nhiều vẫn sẽ có những lần "ú òa" khó đỡ. Do đó, lời khuyên được đưa ra là hãy cứ cố gắng hạn chế rủi ro hết mức có thể, cố gắng để mọi việc trong tầm kiểm soát, còn khi sự cố xảy ra thì bình tĩnh giải quyết, rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, một số "kỹ năng sinh tồn" khác cũng được nhiều bạn trẻ lan tỏa, thu hút lượt tương tác lớn.

- "Nó không khó, nó chỉ mới", "Người khác không làm được, thì không có nghĩa là mình không làm được (và ngược lại)" - là cách được nhiều bạn trẻ áp dụng khi đối diện với khó khăn.

- "Đừng bao giờ 'tưởng', 100% bạn sẽ gặp sai lầm nếu không rà soát lại lần hai; Sợ cái gì thì làm cái đó đầu tiên, xử lý nó trước khi nó gây thiệt hại cho dự án - tin vào trực giác của bạn; Học cách 'tách bản thân ra khỏi sự việc' - tránh ôm đồm trách nhiệm, tránh để cảm xúc vào công việc, để nhìn nhận mọi thứ theo đúng bản chất của nó" - một bạn cho biết đã giảm bớt áp lực khi áp dụng 3 bài học này.

- Một bạn khác chọn áp dụng câu nói viral trên mạng xã hội: "Không ai cứu được mình ngoài chính mình đâu". Bạn cho biết khi đi thực tập không nên đợi giao việc mà phải chủ động thảo luận với đồng nghiệp về chuyên môn, tự tìm đọc tài liệu mà mình nghĩ có thể giúp ích cho mình, tự tìm cách giải quyết vấn đề.

- Việc gì đơn giản chỉ mất 5 - 10 phút thì làm ngay, đừng để dành vì nghĩ "nhanh ý mà" - bằng cách thực hành lối sống "việc hôm nay chớ để ngày mai", một bạn trẻ cho biết đã thoát khỏi thói quen trì hoãn, đồng thời quản lý công việc hiệu quả hơn. Ngược lại, bạn cũng có thể linh hoạt trước tình huống "chậm lại để hiểu, nhanh để bứt phá" và biết nói "không" khi cần.

Nhiều netizen cũng đồng tình với quan điểm "không ngừng nâng cấp bản thân dù là bao nhiêu tuổi và ở vị trí nào" hay "biết cách biến nghịch cảnh thành lợi thế cạnh tranh. Nghịch cảnh không phải bất hạnh mà là tài sản ẩn".

Bên cạnh đó, một yếu tố được đa số mọi người cho rằng là "chìa khóa" dẫn đến thành công là "học mọi thứ". "Cái gì không biết thì học, cái gì khó quá thì "băm nhỏ" ra mà học, cái gì làm sai thì xem nó là bài học và dữ liệu tham chiếu để học tiếp. Đây là 3 cái tư duy để mình thấy bớt sợ hơn khi bước vào một lĩnh vực mới, liều lĩnh hơn và cũng là động lực để mình tích lũy thêm kha khá kiến thức" - một bạn chia sẻ.