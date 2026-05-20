Gen Z ngày càng khó tính, sẵn sàng “quay xe” với những điểm du lịch na ná nhau

HHTO - “Đi đâu cũng thấy giống nhau” đang là cảm giác của không ít Gen Z mỗi lần đi du lịch. Mới đây, chia sẻ của travel blogger Khoai Lang Thang về việc “hãy làm nơi đó hấp dẫn với người địa phương trước” nhận được nhiều đồng tình.

Khi những chuyến đi bắt đầu mang cảm giác “déjà vu”

Có một khoảnh khắc khá kỳ lạ mà nhiều người trẻ từng trải qua: Đứng ở một khu du lịch mới nhưng lại thấy quen đến mức khó phân biệt mình đang ở đâu. Vẫn những dãy đèn lồng treo san sát, những khu chợ đêm bán trà trái cây, xiên nướng, đồ lưu niệm sản xuất hàng loạt. Vẫn những background được dựng sẵn để chụp ảnh "check-in". Thậm chí cả menu quán cà phê hay cách decor homestay cũng bắt đầu đi theo cùng một “công thức mạng xã hội”.

Du lịch từng là trải nghiệm để khám phá sự khác biệt. Nhưng trong thời đại mà mọi xu hướng có thể lan truyền rộng rãi chỉ sau một đêm, nhiều địa điểm lại đang trở nên giống nhau nhanh chưa từng thấy. Điều này tạo nên một nghịch lý khá thú vị: Càng nhiều điểm du lịch mới xuất hiện, cảm giác mới lạ lại càng ít đi.

Mô hình chợ đêm xuất hiện ngày càng nhiều tại các địa điểm du lịch nổi tiếng theo một "công thức" chung. (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Bình An (20 tuổi, Hà Nội) cho biết cô từng rất hào hứng mỗi lần đi du lịch vì cảm giác được khám phá cái mới. Tuy nhiên vài năm gần đây, nhiều địa điểm khiến An có cảm giác “na ná" nhau: “Mình từng đi liên tiếp vài điểm du lịch và nhận ra ảnh chụp lên gần như không khác nhiều. Chợ đêm ở đâu cũng bán các món giống nhau, nhiều quán cà phê, nhà hàng decor cũng theo cùng một style. Có lúc mình thấy mình đang đi du lịch để check-in hơn là để trải nghiệm”.

Không chỉ riêng Bình An, nhiều bạn trẻ cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới khái niệm “local experience” - trải nghiệm bản địa.

Người trẻ thích “sống như dân địa phương” khi đi du lịch

Nguyễn Minh Đức (24 tuổi, Hải Dương) kể rằng trong những chuyến đi gần đây, cậu thường bỏ qua các quán quá nổi tiếng trên mạng xã hội để tìm những nơi đông người địa phương hơn: "Có lần mình đi Đà Nẵng, quán mình nhớ nhất lại là quán mì nhỏ đông dân địa phương chứ không phải quán nổi tiếng trên TikTok. Mình thích cảm giác ngồi nghe mọi người nói chuyện, nhìn nhịp sống bình thường của thành phố. Nó khiến chuyến đi có cảm xúc hơn”.

Trong khi đó, Lê Hoài Thương (21 tuổi, Hải Phòng) cho rằng những trải nghiệm đáng nhớ nhất đôi khi lại rất bình thường. “Mình nhớ nhất một buổi sáng đi chợ ở Hội An chứ không phải lúc check-in phố cổ. Cảm giác nhìn người dân sinh hoạt, ăn món họ ăn mỗi ngày khiến mình thấy mình thật sự đang ở đó, chứ không chỉ là khách ghé qua để chụp ảnh”, Thương nói.

Có thể thấy, điều mà hội Gen Z tìm kiếm trong du lịch đang dần thay đổi. Sau giai đoạn chạy theo các “tọa độ sống ảo”, nhiều người trẻ bắt đầu muốn mang về cảm giác, câu chuyện và ký ức nhiều hơn là chỉ một album ảnh đẹp. Một quán ăn nhỏ trong hẻm, một khu chợ địa phương hay một con phố bình thường nhưng có nhịp sống riêng đôi khi lại khiến chuyến đi đáng nhớ hơn nhiều điểm check-in được đầu tư cầu kỳ.

Quan điểm của Khoai Lang Thang thu hút sự chú ý

Trong chia sẻ mới đây được đăng tải trên mạng xã hội, travel blogger Khoai Lang Thang cho rằng, thay vì tạo ra những nơi chỉ phục vụ khách du lịch, các địa phương nên tập trung xây dựng những không gian mà người dân bản địa thật sự muốn sử dụng.

Anh lấy ví dụ về các khu hàng rong hoặc chợ đêm. Nếu nơi đó được tạo điều kiện để người dân địa phương kinh doanh, ăn uống và sinh hoạt tự nhiên, nó sẽ dần hình thành bản sắc riêng. Và chính sự chân thực ấy mới là thứ thu hút du khách lâu dài.

Quan điểm này khiến nhiều người liên tưởng tới mô hình Hawker Centre ở Singapore hay các khu chợ đêm nổi tiếng tại Đài Loan. Đây đều là những nơi ban đầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân, nhưng dần trở thành trải nghiệm du lịch nổi tiếng vì giữ được màu sắc địa phương rất rõ.

Điểm chung của những nơi này là chúng không được tạo ra chỉ để “cho khách du lịch xem”. Chúng tồn tại trước hết vì nhu cầu thật của người dân địa phương. Trong khi đó, nhiều điểm du lịch hiện nay lại đi theo chiều ngược lại: Cố tạo ra thứ được cho là “hợp với khách du lịch”, để rồi cuối cùng đánh mất luôn nét riêng của chính mình.

Những video du lịch của Khoai Lang Thang "chạm" Gen Z vì chân thật.

Điều níu chân du khách lâu dài vẫn là cảm giác chân thật

Mạng xã hội đang khiến việc du lịch gắn chặt với check-in. Nhưng sau một thời gian, chính người trẻ cũng bắt đầu cảm thấy mệt với những chuyến đi được “lập trình sẵn”: đến đúng địa điểm hot, chụp đúng góc ảnh nổi tiếng và ăn những món ai cũng review.

Có lẽ vì vậy mà chia sẻ của Khoai Lang Thang nhận được nhiều sự đồng cảm. Bởi điều khiến một vùng đất trở nên đặc biệt chưa bao giờ chỉ nằm ở những góc check-in được dựng sẵn, mà nằm ở nhịp sống thật vẫn đang diễn ra mỗi ngày.

Và biết đâu, điều hấp dẫn nhất của một thành phố không phải là nơi đẹp nhất để chụp ảnh, mà là nơi người ta vẫn đang sống một cuộc sống rất bình thường, nhưng rất thật và chứa đựng những trải nghiệm khó quên.