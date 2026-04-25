Hà Nội miễn phí xe buýt, metro suốt kỳ nghỉ lễ, tha hồ vi vu không lo tiền vé

HHTO - Nếu đang lên kế hoạch vi vu trong dịp nghỉ lễ sắp tới, teen Hà Nội chắc chắn sẽ thích mê thông tin này: Thành phố sẽ miễn phí toàn bộ vé xe buýt và metro trong 7 ngày, đúng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Đi đâu cũng tiện: 128 tuyến buýt, 2 tuyến metro đều miễn phí

Theo chủ trương mới được thông qua, toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá và hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí cho hành khách. Đây được xem là “món quà” cực xịn giúp người dân và du khách thoải mái di chuyển trong kỳ nghỉ dài ngày mà không cần lo chi phí.

Cụ thể, chính sách này áp dụng trên 128 tuyến xe buýt cùng 2 tuyến metro hiện có là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy (đoạn trên cao). Dù miễn phí, hành khách vẫn sẽ nhận vé như bình thường (vé giấy hoặc vé điện tử), nhưng đặc biệt là không cần trả tiền.

Với metro, bạn có thể nhận vé “0 đồng” trực tiếp tại quầy hoặc qua các ứng dụng bán vé quen thuộc. Chỉ cần lên tàu là có thể vi vu khắp thành phố, từ trung tâm ra ngoại thành, cực kỳ tiện lợi.

Thời gian áp dụng: Cả hai kỳ nghỉ, đủ 7 ngày

Chính sách miễn phí sẽ được triển khai theo 2 đợt: Từ 25/4 đến hết 27/4, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và từ 30/4 đến hết 3/5 - dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tổng cộng là 7 ngày miễn phí hoàn toàn, đủ để bạn lên lịch đi chơi, đi ăn, đi chụp ảnh “cháy máy” mà không cần nghĩ đến tiền vé xe.

Vừa tiết kiệm, vừa góp phần “xanh hóa” thành phố

Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, việc đi xe buýt và metro còn là cách “xịn xò” để góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. Những dịp lễ trước, lượng người sử dụng phương tiện công cộng tăng rõ rệt khi có chính sách hỗ trợ, cho thấy đây là hướng đi được nhiều người ủng hộ.

Với lần miễn phí này, Hà Nội tiếp tục kỳ vọng sẽ khiến nhiều bạn trẻ “đổi gu” từ xe cá nhân sang phương tiện công cộng, vừa tiện, vừa văn minh lại còn thân thiện với môi trường.

Kỳ nghỉ dài đã có, phương tiện lại free, giờ thì chỉ còn thiếu một chiếc lịch dày đặc kế hoạch vui chơi thôi. Bạn đã nghĩ ra sẽ đi đâu đầu tiên chưa?