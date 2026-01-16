Tân Binh Toàn Năng: Phúc Nguyên "gây thương nhớ" nhờ nhan sắc thăng hạng thấy rõ

HHTO - Nhận được nhiều sự yêu mến sau khi tham gia Tân Binh Toàn Năng, Phúc Nguyên không chỉ tiến bộ về kỹ năng mà nhan sắc cũng ngày càng "trộm vía".

Sau hơn 8 tháng tôi luyện tại Tân Binh Toàn Năng, "em út" Phúc Nguyên được xem là một trong những tân binh có màn "lột xác" rõ rệt. Từ những ngày đầu xuất hiện tại Project 100% cho đến chặng cuối của hành trình, khán giả dễ dàng nhận ra sự thăng hạng nhan sắc của Phúc Nguyên.

Nếu ở giai đoạn đầu, Phúc Nguyên gây ấn tượng với hình ảnh dễ thương, ngây ngô, thì càng về sau, nam tân binh sinh năm 2005 càng cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt. Ngoại hình ngày một "gọn gàng", thần thái tự tin hơn giúp trai đẹp Gen Z có thể thử sức với nhiều màu sắc khác nhau từ cool ngầu, cá tính đến trưởng thành, thậm chí là bi lụy trong những sân khấu đòi hỏi chiều sâu cảm xúc.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ trang phục hay make-up, mà còn nằm ở cách Phúc Nguyên làm chủ biểu cảm và năng lượng sân khấu.

Hành trình "Day one - One day" của "Thủ khoa Nhạc viện" Phúc Nguyên. Ảnh: FBNV.

Đằng sau màn "lột xác" ấy là ý thức của Phúc Nguyên về tầm quan trọng của ngoại hình đối với một nghệ sĩ. Nam tân binh chủ động chăm chút hình ảnh hơn, từ cách ăn mặc, trang điểm, chăm sóc bản thân cho đến kỷ luật tập luyện mỗi ngày.

Đáng chú ý nhất là sự "lột xác" về ngoại hình khi Phúc Nguyên bước vào chế độ siết cân và rèn thể lực gắt gao. Với sự đồng hành của "PT lương tâm" Thái Lê Minh Hiếu, Phúc Nguyên dần cải thiện vóc dáng, không còn "đậm đà" như trước, từ đó giúp các động tác vũ đạo cũng trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn trên sân khấu.

Phúc Nguyên luôn cố gắng hết mình vì nghệ thuật. Nguồn: BTC.

Không những thế, "em út" của chương trình còn chiếm cảm tình nhờ tính cách vui vẻ, hoạt bát và hồn nhiên. Với giọng hát sáng, khả năng xử lý nốt cao tốt, kết hợp cùng khả năng rap, sáng tác và vũ đạo, Phúc Nguyên dần khẳng định vai trò là giọng ca chủ lực kiêm mảnh ghép đa năng trong mỗi sân khấu của dàn Tân Binh Thăng Cấp.

Phúc Nguyên đang dần chạm đến hình tượng của một nghệ sĩ "all-rounder". Nguồn: BTC.

Thành tích của Phúc Nguyên được đánh giá là xứng đáng với tài năng, nỗ lực mà chàng trai sinh năm 2005 mang tới. Dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân với 2.957 điểm tích lũy sau 5 Công diễn, nam tân binh đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả về khả năng debut ở vị trí cao trong đêm Chung kết sắp tới.