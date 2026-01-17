Tiệc ngủ nướng BINHJAMA của Anh Trai Vương Bình có "dress code" độc lạ

HHTO - Trong khi fan sợ bị lạc quẻ thì anh “chủ nhà” Vương Bình vẫn tha thiết nhắn nhủ fan tham dự "tiệc ngủ nướng" BINHJAMA PARY: “Mọi người nhớ lựa pijama dần để còn gặp nhau vào 22/1 nha!”.

Trong những ngày này, câu hỏi được nhiều Voi Con - fan của Vương Bình quan tâm nhất chính là đi BINHJAMA PARTY của "Anh bờ vai" có nên diện pijama không?

Các Voi Con hỏi nhau trong group của Fanclub xem có nên mặc pijama đi fan meeting không? Ảnh: Chụp màn hình.

"Anh bờ vai" vẫn nhất quyết muốn fan diện pijama đi dự tiệc. Ảnh: Chụp màn hình.

Tổ chức tại Nhà văn hoá Thanh Niên (TP.HCM) vào ngày 22/1, BINHJAMA PARTY – FAN MUSIC MEETING được Vương Bình coi là “tiệc ngủ nướng”, mời các “anh trai” CONGB, Nhâm Phương Nam, Nicky… cùng tham dự, hứa hẹn sẽ có ê hề mảng miếng.

Dàn khách mời xịn đét của "BINHJAMA PARTY". Ảnh: Vương Bình.

Ngay khi BINHJAMA PARTY tại TP.HCM “cháy vé” chỉ sau khoảng một tuần mở bán, Vương Bình và ekip bật mí “tiệc ngủ nướng” sẽ còn được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới.

Tất cả các hạng vé của "BINHJAMA PARTY" hết veo chỉ sau khoảng 1 tuần mở bán. Ảnh: Vương Bình.

Để tiếp thêm động lực cho các Voi Con ủng hộ ca khúc Thành phố phía Đông, mới đây Vương Bình và ST.319 cùng nhau mở một game nhỏ dành cho các khán giả sở hữu vé BINHJAMA PARTY (trừ hạng vé Cục Zàng), tổ chức từ ngày 16/1 đến 19/1.

Theo đó, các Voi Con sẽ chụp ảnh lượt nghe của bài hát Thành phố phía Đông trên Last.fm, các khán giả may mắn được chọn sẽ có cơ hội chụp hình cùng Vương Bình tại BINHJAMA PARTY.

Mini game dành cho các Voi Con đã sở hữu vé của fan music meeting. Ảnh: Vương Bình.

Trước thềm fan meeting, “chủ tiệc” Vương Bình tâm sự nhỏ là rất thích đọc thư, “khều” các Voi Con viết thư cho mình. Đây là cơ hội để các Voi Con tâm sự cùng "Anh bờ vai", cũng như góp ý kiến để tăng sự kết nối giữa idol và fan trong tương lai.

Các Voi Con dự đoán, rất có thể tiết mục "đọc thư" sẽ xuất hiện trong "BINHJAMA PARTY". Ảnh: Vương Bình.

Còn các Voi Con cũng đang tìm kiếm các vocal (gồm nam và nữ) để chuẩn bị cho một project bí mật dành tặng “anh bờ vai” Vương Bình trong thời gian tới, để đăng kí mời bạn gửi một đoạn ghi âm bài hát tới Fanpage FC Vương Bình – Voi Con nhé!

Hiện FC Voi Con cũng đang tìm những ứng viên vocal để thực hiện một project đặc biệt dành cho Vương Bình. Ảnh: FC Vương Bình - Voi Con.