Anh trai có mối tình thập kỷ ít ai biết, bên ngoài "gang gang" bên trong ấm áp

HHTO - Anh trai "Say Hi" này có mối tình tuyệt đẹp cùng bạn gái lâu năm, vừa qua còn gây sốt với bài đăng ăn mừng 1 thập kỷ bên nhau.

Dàn Anh Trai "Say Hi" có những mối tình đẹp, kéo dài đến con số thập kỷ khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng bên cạnh những cặp đôi bền bỉ nổi tiếng như HURRYKNG và bạn gái, buitruonglinh và bạn gái hoặc BigDaddy - Emily, thì Anh trai Tage cũng là trường hợp tương tự nhưng ít ai biết đến.

Tage và bạn gái trải qua một thập kỷ bên nhau.

Vừa qua, một bài đăng của bạn gái nam rapper Tage đã khiến cộng đồng mạng chú ý. Trên trang Threads của mình, cô nàng đăng bài hưởng ứng phong trào nhìn lại năm 2016, kèm theo đó là những tấm ảnh "dữ liệu quý" của cô và Tage khi còn đi học. Cô nàng còn chia sẻ tin nhắn cùng bạn trai, bất ngờ khi cả hai đã trải qua 10 năm bên nhau.

Bạn gái Tage chia sẻ ảnh cặp đôi 10 năm trước, cùng đoạn tin nhắn chúc mừng dễ thương.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng vô cùng bất ngờ và dành lời ngưỡng mộ cho cặp đôi. Nhiều khán giả còn "xin vía" và hy vọng Tage và bạn gái sẽ sớm có những cột mốc hạnh phúc mới trong thời gian tới. Có người còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi một Anh trai vốn có ngoại hình "bụi bặm" như thế lại có mối tình lâu năm chẳng thua kém bất kỳ ai.

Cư dân mạng thích thú với bài đăng của bạn gái Tage.

Thực chất, Tage và bạn gái không hề giấu giếm mối quan hệ của mình. Đặc biệt trên các trang mạng xã hội cá nhân, "nhà gái" luôn công khai chia sẻ hình ảnh, video đời thường của bản thân và bạn trai, dù đó là đi chơi, đi ăn hay cùng làm việc. Trước đó, một video trong đó ghi lại cảnh Tage chăm chú ngồi trang điểm cho bạn gái đã thu về hàng triệu lượt xem, với nhiều bình luận ngạc nhiên với cách nam rapper cưng chiều bạn gái, lại còn có "tay nghề" chăm sóc da rất thuần thục chứ không qua loa.

Tage và bạn gái công khai những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Video Tage trang điểm cho bạn gái gây sốt. Nguồn: @audrey.the.first

Nằm 2020, Tage nổi lên như một hiện tượng với bản rap cực chất Lớp Mười Ba trên YouTube. Đây cũng là bước đệm giúp anh xây dựng tên tuổi tại thị trường underground, rồi bùng nổ danh tiếng nhờ tham gia Rap Việt và về đội Suboi. Sau cuộc thi, Tage ra mắt một số sản phẩm riêng, rồi "bén duyên" với Anh Trai "Say Hi" vào năm 2024. Một anh chàng rapper lạnh lùng, cool ngầu với câu cửa miệng "I don't dance" (PV: Tôi không nhảy) ban đầu chưa thật sự gây ấn tượng tích cực với khán giả, song thời gian đã khiến cho một Tage "ngoài lạnh, trong nóng" trở thành cái tên được yêu thích.

Tage ghi dấu ấn trong Rap Việt và Anh Trai "Say Hi".

Nhờ Anh Trai "Say Hi", Tage bộc lộc sự ấm áp và chân thành của mình ra bên ngoài. Anh chàng nhanh chóng thân thiết với Song Luân, gây chú ý qua những ca khúc như No Far No Star, Thi Sĩ... dù dừng chân khá sớm. Tại một đêm concert Anh Trai "Say Hi", khoảnh khắc Tage vui mừng khi được cộng đồng người hâm mộ tặng cho một khu vực check-in riêng trở thành đề tài gây xôn xao, khiến anh càng thêm được yêu quý.