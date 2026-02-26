Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Cẩm nang teen

Google News

Ghi nhớ những mẹo rèn luyện trí não này sẽ giúp bạn vượt qua stress tốt hơn

Ái Phương
HHTO - Việc rèn luyện trí não thật ra không hề nhàm chán hay khó khăn. Nó bắt đầu từ những thói quen nhỏ đến những thử thách vui nhộn, mục đích để tập cho trí óc của bạn luôn hoạt động minh mẫn mỗi ngày.

1. Nhai kẹo cao su

21ba930d57133f883541b0eb3c9a77b2.jpg

Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ rằng một miếng kẹo cao su có thể giúp bạn tập trung hơn. Nhưng nó lại là sự thật. Nhai kẹo cao su giúp tăng lưu lượng máu đến các vùng não liên quan đến trí nhớ và học tập. Khi quá căng thẳng hay hồi hộp, hãy thử nhai kẹo cao su và giữ nhịp thở đều đặn, từ từ bạn sẽ lấy lại được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, nhai kẹo cao su trong lúc giao tiếp sẽ mang lại cảm giác thiếu tôn trọng đối phương. Nhớ tự cân nhắc nhé!

2. Ngân nga nhẹ nhàng

13.png

Trong những lúc nóng ruột, bồn chồn, hãy thử ngân nga nhẹ nhàng một bài hát quen thuộc, nó có thể giúp bạn thư giãn thần kinh và não bộ. Bằng cách này, bạn có thể cải thiện tâm trạng, vượt qua được những đợt stress lăn tăn. Đây cũng là một thói quen đơn giản mà bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu.

3. Thay đổi lộ trình

aa1uib8g.jpg

Thay vì đi bộ hoặc lái xe trên cùng một con đường mỗi ngày, đôi khi hãy chọn một lộ trình mới và quan sát những gì xảy ra. Thay đổi nhỏ này giúp đánh thức bộ não của bạn và buộc bạn phải tỉnh táo để xử lý những chi tiết khác thường ngày. Nó thậm chí thử thách não bộ của bạn, giúp bạn tỉnh táo hơn. Ngoài ra, bạn có thể nhận thấy những điều bạn chưa từng thấy trước đây, chẳng hạn như một nhà hàng mới hay một cửa hàng thời trang mới mở mà bạn muốn thử.

4. Tìm một niềm đam mê mới lành mạnh

8.png

Ai nói rằng con người chỉ có một niềm đam mê, hãy siêng năng tìm thêm những niềm đam mê mới. Những điều gì đó mà bạn thực sự tò mò và đủ an toàn, lành mạnh để bản thân đắm chìm vào chúng. Đó có thể là học một ngôn ngữ mới, tìm tòi xây dựng một sưu tập hoặc nghiên cứu lịch sử/văn hóa. Các sở thích kích thích cảm xúc có khả năng khiến não bộ bận rộn.

Ái Phương
