Một ngày không điện thoại: Tết thêm ý nghĩa khi gia đình đa thế hệ quây quần

HHTO - Không còn hình ảnh con cháu mỗi người một chiếc điện thoại, trong dịp Tết này, một cụ ông khiến dân mạng khâm phục khi tỉ mỉ chuẩn bị chương trình văn nghệ "nói không với điện thoại" để gắn kết từng thế hệ.

Ngày Tết không điện thoại

Trong dịp Tết năm nay, nhiều bạn trẻ tạo ra nhiều trend ăn Tết đầy hài hước khiến dân mạng "cười xỉu". Đáng chú ý, một bài đăng trên Threads chia sẻ cách ông bà "điều phối" con cháu chơi trò chơi "nói không với điện thoại" nhận về nhiều lượt "thả tim" cùng những lời khen "dễ thương, đáng yêu". Bạn tiết lộ: "Ông nội tui tự tay làm hết tất cả trò chơi để cho con cháu về quê không động vào điện thoại, ông còn tiết lộ đáp án cho các cháu trước luôn".

Ảnh: @flang_fbong

Ông của bạn đã kỳ công chuẩn bị một kịch bản chương trình mang tên "Hái lì xì vui đón Tết - vui Xuân năm 2026, với khung thời gian từ 18h - 22h Mùng Ba. Các "nghi thức" được "gạch đầu dòng" chuyên nghiệp, bao gồm phần phát biểu khai mạc, bắn pháo hoa tiền, hái lì xì - trả lời câu hỏi, trao thưởng, văn nghệ.

Các hình ảnh được bạn đăng tải còn gây chú ý khi tất cả nội dung đều được ông cẩn thận viết bằng tay, sạch đẹp, rõ ràng. Với những câu đố vui có thưởng, ông tinh tế chia theo cấp độ từ dễ đến khó, phù hợp với độ tuổi của từng thành viên như: Cháu hãy nói một câu châm ngôn về học hành, cháu hãy nói một câu thơ đối về công cha nghĩa mẹ/ tổ tiên và con cháu, cháu hãy hát một bài yêu thích nhất,...

Ảnh: @flang_fbong

Nhiều netizen trầm trồ về cách chơi sáng tạo của gia đình chủ tài khoản Threads, cho biết sẽ "+1 trò chơi" cùng gia đình vào những ngày nghỉ còn lại, hay sẽ để dành cho năm sau. "Ông quá bài bản. Đọc bình luận thấy ông bà là kế toán thời chiến, tui cũng có bác làm tương tự, nên làm gì cũng chỉn chu, ngay ngắn và rõ ràng trên trang giấy như vậy, chữ đẹp nữa", "Siêu cấp dễ thương, vừa là trò chơi mà vừa là dịp để mỗi cháu đều được cả nhà lắng nghe nguyện vọng và ước mơ", "Ông tâm huyết quá chừng, các cháu sau này lớn lên có bao nhiêu là kỷ niệm luôn nè",... - nhiều lời khen dành cho gia đình.

Khi không có điện thoại, bạn có thể làm gì?

Hiện nay, có nhiều người chọn sống theo tinh thần analog - lối sống đề cao sự chậm rãi, trực tiếp và "nguyên bản" thay vì phụ thuộc vào công nghệ số. Đây không phải "cỗ máy thời gian" đưa họ về quá khứ mà đây là cách sống giúp họ tận hưởng từng giây phút, về việc có mặt trọn vẹn, trải nghiệm bằng cảm giác thật, chấp nhận sự không hoàn hảo, và giảm phụ thuộc vào mạng xã hội.

Lối sống này cũng chỉ ra những việc bạn có thể làm tạo sự tập trung, chuyển hóa "dopamine nhanh" thành cảm giác an yên bền vững nhưng không làm xáo trộn nguồn kết nối kỹ thuật số khi bạn quay trở lại.

- Đọc sách in thay vì lướt e-book hay các bài đăng trên mạng. Sách in được sắp xếp tổ chức có đầu - cuối rõ ràng, sẽ mang lại cảm giác trọn vẹn, có thông điệp, ý nghĩa rõ ràng. Đồng thời, đọc sách giấy cũng giúp cải thiện khả năng tập trung và giảm xao nhãng. Ở đó, bạn còn cảm nhận mùi giấy mới, tiếng lật trang sách, những khoảnh khắc không thể "undo".

Ảnh: Như Quỳnh

- Viết nhật ký, ghi chú bằng sổ tay thay vì sử dụng các ứng dụng công nghệ. Viết tay tạo ra một khoảng nghỉ cần thiết khỏi màn hình, giúp bạn xử lý cảm xúc và sắp xếp ưu tiên hiệu quả hơn so với gõ phím. Dùng sổ tay viết nhật ký, phác thảo hoặc lập kế hoạch cũng kích hoạt khả năng xử lý sâu của não bộ qua những dấu vết của viết sai - gạch bỏ - viết lại.

- Nấu ăn tại nhà. Nấu ăn dựa trên công thức từ một cuốn sách giấy thay vì tra công thức trên điện thoại sẽ mang lại sự tập trung vào mùi hương, âm thanh sôi sùng sục mà không bị chi phối bởi màn hình.

- Đi bộ trong im lặng. Để điện thoại ở nhà và đi bộ quanh khu phố, không chịu tác động của âm thanh từ tai nghe. Khi đó, mọi di chuyển không có kỹ thuật số giúp giảm hormone căng thẳng, làm dịu tâm trí, giúp tận hưởng chân thực các âm thanh tự nhiên, "chạm" vào không khí xung quanh.

- Chụp ảnh bằng máy phim. Chọn sử dụng máy ảnh dùng một lần hoặc máy ảnh vintage để trải nghiệm "tâm lý của sự khan hiếm". Mỗi cú tách cho một tấm ảnh phim đều khiến người ta phải dừng lại lâu hơn để căn chỉnh khung ý thay vì bấm "lia lịa", bởi để xem được nó phải trả phí. Tấm ảnh phim cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khi kết quả "hợp mắt" hoặc bị "cháy sáng".

Ảnh: Như Quỳnh

Ngoài ra, các hoạt động khác cũng có thể thực hành cho lối sống này như: Uống cà phê không điện thoại, nói chuyện không điện thoại, chơi một môn thể thao, nghe nhạc bằng đĩa than/đĩa vật lí,...