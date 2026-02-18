Giấc mơ đêm mùng 1 Tết có "báo hiệu" gì không? Nếu mơ không tốt nên làm gì?

HHTO - Theo niềm tin từ xa xưa ở một số nước châu Á, giấc mơ đêm mùng 1 Tết, hoặc giấc mơ đầu tiên của năm, thường được xem là “tín hiệu” cho cả năm. Người xưa còn có cách "giải mã" ý nghĩa của những hình ảnh hay xuất hiện trong mơ như thế nào?

Với người dân ở một số nước Đông Á, ngày mùng 1 Tết có ý nghĩa biểu tượng rất cao, là thời điểm mở đầu, khởi động lại. Ở nhiều nơi còn có quan niệm rằng giấc mơ đêm mùng 1 Tết, hoặc giấc mơ đầu tiên của năm Âm lịch dù vào mùng mấy, có ý nghĩa "dự báo" cho một năm trước mắt.

Theo quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, những giấc mơ tạo cảm giác bình tĩnh, thoải mái thường được xem là tín hiệu của một năm may mắn. Cụ thể, có một số hình ảnh được coi là rất tốt nếu xuất hiện trong giấc mơ đầu năm:

Giấc mơ được nhận lì xì hoặc được cho tiền được xem là tín hiệu tài lộc, ngoài ra còn mang ý nghĩa là có “quý nhân” giúp đỡ, khiến các kế hoạch dễ trở thành hiện thực.

Đầu năm mơ thấy được nhận tiền là tượng trưng cho may mắn về tài lộc. Ảnh minh họa: TPO.

Mơ thấy hoa nở rực rỡ thường được hiểu là điềm vui, vì hình ảnh này tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển. Giấc mơ thấy hoa nở hay được coi là báo hiệu những kết quả tích cực.

Có nhiều niềm tin từ xưa cho rằng mơ thấy việc đốt pháo hay pháo hoa là tín hiệu nhiều điều mới mẻ sắp đến. Lý do là vì âm thanh rộn ràng hoặc hình ảnh pháo hoa tượng trưng cho việc vượt qua những điều cũ, đón nhận cơ hội mới.

Giấc mơ thấy ăn uống cùng gia đình thường được xem là cát lành, dự báo sự ấm no, hòa thuận, bình an.

Mơ thấy nước cũng được lý giải theo hướng tích cực vì ở nhiều nước phương Đông, nước được xem là "lộc". Ở nước ta cũng có câu thành ngữ “tiền vào như nước”, nên mơ thấy nước thường được hiểu là may mắn về tài chính.

Mơ thấy hoa nở rực rỡ cũng được coi là điềm tốt. Ảnh minh họa: TPO.

Vậy nếu mơ thấy điều không vui thì sao? Thực ra thì việc "giải mã giấc mơ" là niềm tin từ xưa chứ không có cơ sở khoa học là giấc mơ dự báo tương lai, nên nếu có giấc mơ không tốt cũng không sao cả. Trong dân gian thì cũng có cách để "hóa giải" giấc mơ không tốt, nhất là vào ngày đầu năm, đó là kể lại giấc mơ đó trong khi mở vòi nước chảy cho giấc mơ trôi đi (nên kể tóm tắt để tránh lãng phí nước). Ngoài ra, người mơ cũng có thể viết giấc mơ ra giấy rồi xé hoặc đốt để "hủy" năng lượng không tốt.

Mở vòi nước chảy và kể lại giấc mơ được coi là cách để bỏ những điều không tốt đi. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ý nghĩa của giấc mơ đầu năm xuất phát từ những niềm tin từ xa xưa, khi con người cố gắng lý giải những điều mình chưa hiểu. Còn trong thực tế, rõ ràng là sự nỗ lực và lựa chọn của mỗi người trong suốt năm, chứ không phải một giấc mơ đơn lẻ, mới góp phần tạo ra kết quả và thành công.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.