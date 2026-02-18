Dịp Tết kiêng quét nhà mấy ngày? Lỡ quét có sao không và nên làm gì để an tâm?

HHTO - Kiêng quét nhà là tập quán quen thuộc trong dịp Tết Nguyên đán, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước châu Á khác. Vậy dịp Tết kiêng quét nhà trong mấy ngày và nếu lỡ quét thì có cách nào “hóa giải” để an tâm hơn?

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, các bậc ông bà, cha mẹ hay nhắc con cháu là “đầu năm đừng quét nhà kẻo quét mất lộc”. Đây là một trong những điều "kiêng" phổ biến ở Việt Nam và một số nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…

Nhưng vì sao Tết lại kiêng quét nhà?

Quan niệm dân gian ở các nước hơi khác nhau, nhưng về căn bản là việc quét nhà đầu năm mới như thể quét tài lộc ra khỏi cửa, hoặc bị ví như hành động "xua đuổi" khi các vị thần mang may mắn của năm mới ghé thăm từng nhà.

Vậy dịp Tết kiêng quét nhà mấy ngày?

Tại Việt Nam, niềm tin phổ biến là kiêng quét nhà trong 3 ngày đầu năm. Ở Trung Quốc, nhiều địa phương kiêng quét nhà 4 - 5 ngày, thường đến cuối ngày mùng 5 các gia đình mới mang rác ra ngoài. Ở Hàn Quốc thì thường chỉ kiêng nghiêm ngặt trong một ngày đầu năm.

Theo niềm tin từ xưa, trong những ngày "kiêng quét nhà", nếu buộc phải quét thì nên quét từ ngoài vào trong, gom rác vào một góc hoặc cho vào thùng rác trong nhà, chờ vài ngày mới mang đổ.

Ở một số nơi, các gia đình còn cất hết các dụng cụ để quét tước, lau dọn trong mấy ngày đầu năm. Ảnh minh họa: Tastysnack Asia.

Nhưng sự đa dạng về số ngày kiêng quét nhà đầu năm cũng cho thấy đây không phải việc bắt buộc, mà là một tập quán dân gian thể hiện mong muốn giữ lại điều tốt cho năm mới. Thực tế hiện nay, nhiều gia đình cũng linh hoạt hơn, nhất là khi có trẻ nhỏ hoặc nhà đông khách.

Còn nếu gia đình nào lỡ quét nhà trong ngày mùng 1 hoặc vài ngày sau đó thì cũng không cần lo lắng mà chỉ cần nói một lời chúc tốt đẹp hoặc đặt một bao lì xì ở góc nhà như một cách “bù lộc”.

Dịp Tết Nguyên đán gắn liền với nhiều tập quán, niềm tin từ xa xưa, chủ yếu hướng con người đến sự cẩn trọng và hy vọng chứ không có yêu cầu khắt khe. Với việc "Tết kiêng quét nhà", các gia đình thực hiện hay không cũng được; dù thế nào thì sự hòa thuận, vui vẻ trong gia đình mới là điều nên được ưu tiên.

Chúc nhà nhà năm mới hạnh phúc, bình an.