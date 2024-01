Giải oan cho Vương An Vũ khỏi nghi án mặc áo rách trong phim "Thần Ẩn"

HHT - Nhiều khán giả đã giật mình khi thấy nhân vật Nguyên Khải của Vương An Vũ bị lộ áo rách khá lớn trong một cảnh phim “Thần Ẩn”.

Phim cổ trang Thần Ẩn vừa mới kết thúc phát sóng và tiếp tục ghi dấu thành tích mới của Triệu Lộ Tư. Nhưng chẳng ngờ đến những tập cuối, Thần Ẩn lại gây xôn xao vì một cảnh quay của nam chính Vương An Vũ.

Chuyện là có một cảnh nhân vật của Vương An Vũ giơ tay cao, và khán giả nhìn thấy một lỗ hổng dưới nách áo anh. Từ đó mọi người cho rằng Vương An Vũ mặc áo rách lên phim, cho thấy ê-kíp phục trang cũng như hậu kỳ của Thần Ẩn làm việc thiếu cẩn thận. Thần Ẩn được xem là dự án lớn, được đầu tư nên vụ “nam chính rách áo” càng làm khán giả khó mà thông cảm.

Tuy nhiên, sau khi xem đi xem lại cảnh này thì netizen lại “quay xe” khi nhận ra ê-kíp làm phim Thần Ẩn chẳng hề sơ suất, Vương An Vũ cũng chẳng hề bị rách áo. Tất cả chỉ vì góc quay hiểm hóc, trang phục nhiều lớp khiến người xem hiểu lầm mà thôi.

Nếu nhìn thật kỹ, bạn sẽ thấy Vương An Vũ mặc áo mỏng với tay dài rộng bên trong, còn ngoài có thêm lớp áo khoác không tay. Phần áo trong thì ôm sát, áo ngoài lại khoét ống tay quá rộng tạo nên một khoảng trống lớn và nếu chỉ nhìn lướt qua, ai cũng tưởng nam chính của Thần Ẩn mặc áo rách nách.

Tuy Vương An Vũ được “giải oan” khỏi sự cố trang phục, thì khán giả vẫn cho rằng khâu trang phục của phim Thần Ẩn không được chuẩn bị chỉn chu. Nếu như quần áo của nhân vật Nguyên Khải được may đo cẩn thận cho vừa vặn với Vương An Vũ thì sẽ không có chuyện này xảy ra.