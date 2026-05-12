Giải Vô địch IYRC Việt Nam: Ấn tượng từ dự án thiết kế sáng tạo đến Robot đá bóng

HHTO - Giải Vô địch IYRC Việt Nam (trong khuôn khổ giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics - VSAR 2026) gây ấn tượng mạnh bởi nội dung thi đấu đa dạng từ lập trình đua xe AI, khám phá hành tinh, Drone, các dự án thiết kế sáng tạo và Robot thi đấu đối kháng kịch tính.

Giải Vô địch IYRC Việt Nam năm học 2025 - 2026 là một trong những nội dung thi đấu thuộc khuôn khổ VSAR 2025 - 2026 do My Robot Time Việt Nam trực thuộc CTCP Học viện Công nghệ Huna tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu khách mời tham quan khu vực thi đấu Giải Vô địch IYRC Việt Nam năm học 2025 - 2026.

Đây là sân chơi công nghệ dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc, hướng tới việc phát triển tư duy sáng tạo, năng lực lập trình, kỹ năng hợp tác và bản lĩnh thi đấu thông qua các nhiệm vụ thực tế về robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và drone. Giải đấu đồng thời mở ra cơ hội giao lưu quốc tế, giúp học sinh Việt Nam tự tin hội nhập và khẳng định năng lực trong cộng đồng Robotics toàn cầu.

Bà Trần Phương Loan - Chủ tịch Học viện Công nghệ Huna trao giải tại giải đấu.

Những thiết kế ấn tượng tại hạng mục "Sáng tạo" ở Giải Vô địch IYRC Việt Nam - VSAR 2025 - 2026, với chủ đề “We Build the Future - Chúng ta xây dựng tương lai”.

Giải đấu được chia thành 4 bảng. Bảng A dành cho học sinh từ 6 đến 12 tuổi, gồm các nội dung Robot đá bóng, Khai thác năng lượng và Đua xe AI.

Bảng B dành cho học sinh từ 13 đến 18 tuổi, gồm Robot đá bóng, Khám phá hành tinh, Đua xe AI và Xe tự hành AI.

Bảng C chủ đề Sáng tạo Sáng tạo “We build the future” dành cho nhóm 3 đến 5 học sinh từ 8 đến 18 tuổi với nhiệm vụ Thiết kế dự án sáng tạo thông minh.

Bảng D - Open cũng dành cho nhóm tuổi 8 đến 18, gồm Humanoid Boxing theo thể thức đối kháng 1 đấu 1 và Drone vượt eo biển với 7 nhiệm vụ. Với Humanoid Boxing, robot hình người thi đấu đối kháng trên sa bàn 100 cm x 100 cm, ghi điểm khi đánh ngã đối thủ hoặc khiến đối thủ mất khả năng tiếp tục thi đấu.

Một trong những phần thi nổi bật nhất ở giải đấu này phải kể đến Robot đá bóng, tổ chức theo đội 2 đấu 2. Mỗi trận gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, đội ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ thắng. Nếu hòa sẽ đá luân lưu. Những đợt giằng co giữa 2 đội ở vòng Chung kết kéo kịch tính đến phút cuối cùng. Không chỉ ưu việt của robot, thí sinh cũng cần có chiến thuật thi đấu tốt để nắm chắc phần thắng.

Chị Đào Bích Ngọc cùng nhóm của con trai bên mô hình hệ thống cảnh báo lũ lụt. - Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ với báo Tiền Phong tại Chung kết VSAR 2025 - 2026, chị Đào Bích Ngọc (Hà Nội) đánh giá cao Giải Vô địch IYRC Việt Nam: "Thay vì cấm đoán con trước sức hút của trò chơi điện tử, tôi chọn cách cùng con bước vào thế giới công nghệ. Tôi mong muốn con chuyển từ thế thụ động sang chủ động, dùng chính tư duy logic ấy để tạo ra những sản phẩm thiết thực".

Chủ nhân của Giải Vô địch IYRC Việt Nam năm học 2025 - 2026 đã lộ diện.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khởi động từ tháng 11/2025, VSAR 2025 - 2026 hút hơn 5.000 thí sinh đã đăng ký tham dự Vòng sơ loại, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào STEM, AI và Robotics trong trường học hiện nay. Chung kết Quốc gia VSAR năm học 2025 - 2026 có gần 3.000 thí sinh trên cả nước tham gia.