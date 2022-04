Giàu như sao phim VTV: Việt Anh mới tậu biệt thự, căn hộ của Phương Oanh rộng ngút ngàn

HHT - Vẫn với chủ đề "Synchronizing space and time - Thời gian và không gian là một", Space Jam #2 của nhà SpaceSpeakers quy tụ hơn 30 cái tên nổi bật của làng Hip-Hop tham gia trại sáng tác năm nay.

HHT - Fanpage chương trình "The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ" mới đây đã công bố kết quả chiếc vé may mắn vào Chung kết qua sự bình chọn của khán giả.