Gieo quẻ đầu năm cho "mỹ nhân tuổi Dần" Lady Gaga: Nhiều cơ hội mới đang chờ đợi!

HHT - Lady Gaga đã có một năm 2021 hết sức thành công khi hoạt động song song với hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Hãy cùng dự đoán xem "quý cô tuổi Dần" có tiếp tục gặp may trong năm 2022 không nhé!

Tình duyên: Trải qua bao sóng gió, rồi sẽ tìm thấy bình yên

Tính từ thời điểm ra mắt đến hiện tại, Lady Gaga đã trải qua 7 mối tình khác nhau. Nữ ca sĩ từng nhận được lời cầu hôn từ nam diễn viên Taylor Kinney và người đại diện Christian Carino nhưng cả hai mối tình đều không thể tiến tới một đám cưới viên mãn.

Năm 2020, Lady Gaga lần đầu công khai những hình ảnh ngọt ngào của mình và bạn trai Michael Polansky - CEO của tập đoàn công nghệ Parker Group. Anh chàng còn xuất hiện trong bữa tiệc phát hành album Chromatica.

Kể từ đó, cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi chơi và dành thời gian bên cạnh nhau dù lịch trình bận rộn. Năm 2022 được dự đoán sẽ là dịp thích hợp để cô nàng bồi đắp tình cảm cho cả hai, cũng như tiến đến giai đoạn mới trong mối quan hệ.

Sự nghiệp: Nhiều cơ hội mới đang chờ đợi

Đây sẽ là một năm đầy tin vui dành cho những người hâm mộ Lady Gaga với vai trò diễn viên. Với thành công của House of Gucci trong năm 2021, nữ nghệ sĩ đang "bội thu" các giải thưởng điện ảnh danh giá.

Gần đây nhất, Lady Gaga đã chiến thắng hai giải thưởng lớn: Vai diễn hay nhất (Giải thưởng của Hội Phê bình phim New York) và Giải thưởng Biểu tượng (Liên hoan phim quốc tế Palm Springs), và gần như chắc suất đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Oscar 2022.

Mặt khác, nữ diễn viên được đồn đoán đang trong quá trình thảo luận vai nữ chính trong Joker 2 cũng như một dự án mới toanh trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Tuy tập trung cho mặt trận điện ảnh nhưng những hoạt động âm nhạc của Lady Gaga cũng vô cùng chất lượng. Giọng ca Born This Way sẽ tham gia tranh tài tại hạng mục Album của năm tại Grammys 2022, với album Love for Sale kết hợp cùng huyền thoại nhạc Jazz Tony Bennett.

Phải đến mùa Hè 2022, khán giả trên toàn thế giới mới được thấy cô trong chuyến lưu diễn Chromatica Ball. Đến Quý III/2022, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ ra mắt đĩa đơn, mở đường cho album phòng thu thứ bảy.

Tài lộc: Sẽ kiếm được nhiều như năm ngoái!

Phim điện ảnh House of Gucci hiện đã thu về hơn 150 triệu đôla - một con số đáng mơ ước trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành như hiện tại. Đây cũng là bộ phim chính kịch ăn khách nhất trong vòng một năm trở lại đây, có doanh thu bằng tất cả các phim chính kịch được phát hành trong năm 2021 cộng lại.

Ngoài ra, hãng mỹ phẩm Haus Laboratories cũng giúp cho cô nàng kiếm thêm một khoản thu nhập khổng lồ. Theo tạp chí thời trang WWD, đây là thương hiệu mỹ phẩm do người nổi tiếng sáng lập bán chạy thứ ba (sau Fenty Beauty - Rihanna và Kylie Cosmetics - Kylie Jenner), với doanh thu khoảng 140 triệu đô.

Sức khỏe: Cần thời gian để nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân

Trong văn hóa phương Đông, 2022 là "năm tuổi" của Lady Gaga. Vì vậy, lời khuyên dành cho ngôi sao 35 tuổi là chỉ nên làm mọi thứ ở mức độ vừa phải, không nên ôm đồm quá nhiều việc hay làm quá sức. Hi vọng sẽ có nhiều thành công và cơ hội mới sẽ đến với nữ nghệ sĩ 35 tuổi trong năm 2022.