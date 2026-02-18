Tarot tuần này: Thiên Bình có "cỏ may mắn", Song Ngư hân hoan vì đạt thành tựu

HHTO - Cùng lật mở những lá bài trà và Tarot để xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với những khó khăn, thách thức nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có một tuần may mắn. Lá bài cỏ bốn lá cũng đã ám chỉ về sự hanh thông, thuận lợi, những tin tức khả quan, sự kiện suôn sẻ sẽ đến với Thiên Bình. Ngoài ra, Thiên Bình còn đang nhận được nhiều niềm vui khi gặp gỡ bạn bè, đến những tụ điểm đông người như tiệc tùng, lễ hội.

Thiên Bình có thể ăn mừng vì chính bản thân hoặc một người bạn nào đó thân thiết sắp kết hôn hoặc đạt được thành tựu công việc lớn. Thiên Bình sẽ cảm nhận rõ những cảm xúc trong tuần này. Hầu như chúng đều rất rõ ràng và mãnh liệt, dù là yêu ghét giận hờn hay là cảm xúc nào đi chăng nữa.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể sẽ ôn lại khá nhiều kỉ niệm cũ trong tuần này. Đó có thể là câu chuyện gia đình mình ngày xưa, chuyện mình hồi nhỏ, chuyện bố mẹ hồi trẻ,... Một tin tức hoặc điều gì đó cả gia đình cùng mong chờ có thể sẽ thành hiện thực. Thiên Yết cũng cảm thấy tuần này muốn ở cạnh bên những người bạn mà mình cảm thấy dễ chịu, quen biết và hiểu rõ, đến những nơi mang lại cảm giác an toàn, thân thuộc.

Một ai đó sắp bước vào cuộc sống của Thiên Yết. Đây có thể là đối tác công việc hoặc ai đó đến trong khía cạnh tình cảm, dường như đây là đối tượng bạn đã biết từ trước.

Nhân Mã

Nhân Mã có thể có một tuần hơi cập rập. Việc ôm đồm, theo đuổi quá nhiều mục tiêu, khía cạnh hoặc muốn làm cho mọi phương diện đều được dàn xếp có thể khiến Nhân Mã tiêu tốn nhiều năng lượng và nhanh chóng cạn kiệt, cảm thấy mệt mỏi.

Một số Nhân Mã có thể có liên quan nào đó đến một người phụ nữ lớn tuổi, trong công việc hoặc gia đình. Nhân Mã nên lắng nghe trực giác nhiều hơn trong tuần này. Trực giác sẽ giúp Nhân Mã đưa ra những quyết định có lợi nhất dành cho bản thân.

Ma Kết

Ma Kết đang có những sự thuận lợi, xuất phát điểm tốt trong tuần này. Nếu muốn làm một điều gì đó, Ma Kết có thể nhận lấy thời cơ phù hợp. Thành công sẽ đến nhờ việc Ma Kết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự định này và đã làm việc chăm chỉ, nỗ lực.

Một vài Ma Kết có thể đón nhận lời khuyên từ một ai đó thông thái, giàu kinh nghiệm. Ma Kết nên lắng nghe tư vấn từ người này trước khi bắt tay vào hành động. Tuần này Ma Kết cũng có thể đối mặt với những mất mát, điều gì đó không còn thuộc về Ma Kết nữa.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể cảm thấy buồn bã, thất vọng hoặc nuối tiếc về một điều gì đó. Có thể liên quan đến một đối tượng nào đó mà Bảo Bình có thể cảm nhận là đối phương đang khá cứng đầu. Tuy nhiên Bảo Bình nên thử nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu mà bản thân mong muốn. Đối tượng này có thể bao gồm cả đối tượng tình cảm, người yêu hoặc bạn bè, đối tác công việc.

Ở một khía cạnh khác, sự việc không tồi tệ như Bảo Bình nghĩ. Những điều đã đổ vỡ là những điều nên đổ vỡ, chuyện không hay có thể xảy ra nhưng những thứ ở lại mới chính là những thứ mà Bảo Bình nên quan tâm.

Song Ngư

Song Ngư có thể đang đạt được một thành tựu, thành tích và hân hoan vì sự kiện vui này. Sự kiện này có thể rất đáng để được ăn mừng và chúc tụng. Song Ngư có thể tận hưởng những thành quả xứng đáng với những gì mình đã xây dựng. Cũng có thể thành tựu này không đến với đích danh Song Ngư nhưng lại đến với những người rất quan trọng trong cuộc sống, khiến Song Ngư vui lây.

Ngoài ra, Song Ngư nên chú ý vấn đề tiền bạc nhiều hơn trong tuần này. Tránh vì quá ham vui mà chi tiêu vượt mức cần thiết, sau đó mới phát hiện ví tiền có một "lỗ thủng”. Một ai đó có thể cũng đang không thực sự đáng tin và chân thành. Hãy nhìn vào cái cách họ có thật sự mừng cho thành công của bạn hay không để biết được.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo