Sắc màu ngày Tết: Cự Giải ưu tiên đồ truyền thống, Xử Nữ chú trọng sự tối giản

HHTO - Ngày Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời điểm mỗi người thể hiện cá tính và trạng thái tinh thần thông qua trang phục. 12 chòm sao thuộc bốn nguyên tố Lửa - Đất - Khí - Nước phù hợp với những phong cách khác nhau khi đón năm mới.

Nhóm Lửa: Bạch Dương - Sư Tử - Nhân Mã

Những chòm sao thuộc nguyên tố Lửa luôn mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần chủ động. Ngày Tết, nhóm này phù hợp với các gam màu tươi sáng như đỏ, cam, vàng hoặc hồng đậm, những màu sắc gợi sự khởi đầu, may mắn và tự tin. Về kiểu dáng, trang phục nên gọn gàng, có điểm nhấn rõ ràng nhưng không quá cầu kỳ.

Bạch Dương hợp phong cách trẻ trung, linh hoạt; Sư Tử phù hợp với những bộ đồ có phom dáng chỉn chu, tạo cảm giác nổi bật; còn Nhân Mã nên ưu tiên trang phục thoải mái, dễ di chuyển khi du xuân nhiều nơi. Lời khuyên cho nhóm Lửa là chọn trang phục giúp tỏa sáng tự nhiên, tránh phô trương để vẫn giữ được sự tinh tế của ngày đầu năm.

Nhóm Đất: Kim Ngưu - Xử Nữ - Ma Kết

Nguyên tố Đất đại diện cho sự ổn định và thực tế, vì vậy trang phục ngày Tết của nhóm này nên hướng đến sự chỉn chu và cảm giác an tâm. Các tông màu trầm ấm như be, nâu, xanh rêu, đỏ đô hoặc kem giúp tổng thể hài hòa với không khí sum họp gia đình.

Kim Ngưu nên chú trọng chất liệu mềm mại, tạo sự dễ chịu khi mặc cả ngày dài; Xử Nữ hợp với phong cách tối giản, gọn gàng, chú trọng chi tiết nhỏ; còn Ma Kết phù hợp với trang phục lịch sự, kín đáo, phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Với nhóm Đất, trang phục không cần chạy theo xu hướng mà ưu tiên sự vừa vặn, bền vững và cảm giác thoải mái.

Nhóm Khí: Song Tử - Thiên Bình - Bảo Bình

Các chòm sao thuộc nguyên tố Khí đề cao sự linh hoạt và tính thẩm mỹ. Ngày Tết, nhóm này phù hợp với những bộ đồ nhẹ nhàng, hiện đại, dễ phối và dễ thay đổi. Gam màu sáng hoặc pastel như trắng, xanh nhạt, hồng phấn, ghi sáng giúp tạo cảm giác thanh thoát.

Song Tử hợp phong cách trẻ trung, linh hoạt để thích nghi với nhiều cuộc gặp gỡ; Thiên Bình nên chọn trang phục hài hòa, cân đối, có tính thẩm mỹ cao; còn Bảo Bình có thể thử những thiết kế mới lạ nhưng vẫn giữ tổng thể nhẹ nhàng. Trang phục phù hợp giúp nhóm Khí giữ được tinh thần thoải mái, đúng với nhịp sống ngày Tết.

Nhóm Nước: Cự Giải - Bọ Cạp - Song Ngư

Nguyên tố Nước gắn liền với cảm xúc và sự tinh tế, vì vậy trang phục ngày Tết của nhóm này nên mang lại cảm giác dịu dàng, ấm áp. Những tông màu như xanh đậm, tím nhạt, hồng nude hoặc trắng ngà giúp tôn lên nét mềm mại đặc trưng.

Cự Giải phù hợp với phong cách truyền thống, nền nã; Bọ Cạp hợp với trang phục đơn giản nhưng có chiều sâu màu sắc; còn Song Ngư nên ưu tiên chất liệu mềm, bay nhẹ. Với nhóm Nước, yếu tố quan trọng nhất không phải sự nổi bật mà là cảm giác dễ chịu, an yên trong những ngày đầu năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo