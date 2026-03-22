Gin Tuấn Kiệt ra mắt MV "Mặt Trời Nhỏ", hé lộ hành trình làm ba toàn thời gian

HHTO - Tối 21/3, Gin Tuấn Kiệt ra mắt MV "Mặt Trời Nhỏ" để kỷ niệm 1 năm con gái Anya chào đời, cũng như sự trở lại của nam ca sĩ sau thời gian dành trọn cho gia đình.

Mặt Trời Nhỏ là một sáng tác được Gin Tuấn Kiệt chấp bút ngay từ khoảnh khắc biết tin bà xã Puka mang thai. Nam ca sĩ đã hoàn thiện giai điệu chỉ trong vòng một ngày, tuy nhiên phần ca từ đã được điều chỉnh nhiều lần sau khi em bé chào đời để lột tả trọn vẹn nét xinh xắn của con.

Trái với những bản ballad nhẹ nhàng thường thấy trong các ca khúc về tình cảm gia đình, Gin Tuấn Kiệt quyết định lựa chọn phong cách Anime Rock cho sản phẩm này. Lựa chọn này xuất phát từ niềm đam mê chung của hai vợ chồng với hoạt hình Nhật Bản, cũng như hy vọng con gái lớn lên sẽ này cùng ba mẹ.

“Anya có thể xem là thính giả đầu tiên của ca khúc Mặt trời nhỏ vì khi con còn trong bụng mẹ, Gin vẫn thường ngân nga cho bé nghe bài hát này” - Gin Tuấn Kiệt hạnh phúc chia sẻ.

MV Mặt Trời Nhỏ là những thước phim giản dị do chính tay hai vợ chồng ghi lại. Mạch cảm xúc dẫn dắt người xem đi từ giây phút Gin Tuấn Kiệt lo lắng, đứng ngồi không yên bên ngoài phòng sinh, đến khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu thấy mặt con gái. Bên cạnh đó, MV cũng tái hiện lại trọn vẹn hành trình một năm đầy ắp kỷ niệm của nam ca sĩ: từ những ngày đầu bỡ ngỡ học cách chăm con, đến những giây phút cả gia đình cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình yên.

Puka và Gin Tuấn Kiệt được nhiều khán giả yêu thích bởi chuyện tình yêu đẹp. Sau 4 năm bí mật hẹn hò, cả hai chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Đến tháng 3/2025, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng - bé Anya.

Chia sẻ về quãng thời gian vừa qua, Gin Tuấn Kiệt thừa nhận bản thân có phần im hơi lặng tiếng so với các đồng nghiệp bước ra từ Anh Trai Say Hi: “Hơn một năm qua, Gin gần như dành trọn vẹn thời gian để ở bên cạnh Puka khi vợ mang thai, cũng như cùng vợ chăm sóc con sau khi em bé chào đời nên hầu như Gin từ chối nhiều lời mời đi quay phim, đi diễn ở xa. Nhưng với Gin, việc trở thành ba của mặt trời nhỏ đáng yêu này là thành quả lớn nhất trong năm 2025 rồi, không thành tựu sự nghiệp nào so sánh được”.

Gin Tuấn Kiệt nói thêm: "Nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, Gin vẫn sẽ chọn gia đình. Thời gian tới, Gin sẽ chủ động dành nhiều thời gian chăm sóc con để Puka yên tâm quay trở lại với công việc trước, bù đắp cho khoảng thời gian cô ấy phải tạm ngưng đam mê để thực hiện thiên chức làm mẹ. Nhìn vợ nhớ nghề mà không được đi làm, Gin cảm thấy rất thương”.

Song song với việc hỗ trợ vợ, Gin Tuấn Kiệt cũng tiết lộ đã hoàn thành xong MV cho một bài hát mới và sẽ sớm ra mắt khán giả trong tương lai gần.