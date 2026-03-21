Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Vì sao nữ chính "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" xinh đẹp, diễn hay mà vẫn chưa nổi?

Trí Anh - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Xem Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay mà ai cũng tiếc cho Tam Triều Dâng khi cô xinh đẹp, diễn hay mà mãi chưa thể bật hẳn lên trong showbiz.

tam-triue-dang-6.jpg

Không dễ để một nữ diễn viên nào đó được khán giả gọi là "nữ thần thanh xuân" hay "bạch nguyệt quang". Bởi người ấy phải có gương mặt xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, mang lại cảm giác trong veo dịu dàng. Trước đây, Hoàng Hà và Ngọc Huyền vẫn được khen là rất hợp đóng vai nữ sinh và bây giờ, có thêm Tam Triều Dâng gia nhập nhóm “nữ thần thanh xuân của màn ảnh Việt”.

tam-triue-dang-8.jpg
tam-triue-dang-9.jpg

Trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng đóng vai Thanh Tâm ở hai giai đoạn. 10 năm trước, cô là lớp trưởng đầy thông minh, cá tính và chẳng ngờ đã gieo thương nhớ cho cậu bạn cùng lớp. Hiện tại, cô đang làm hộ lý nhận công việc chăm sóc chàng thiếu gia giàu có bị liệt, cần người hỗ trợ. Chẳng ngờ chàng trai ấy chính là người bạn năm xưa.

tam-triue-dang-11.jpg

Trong các phân cảnh quá khứ, Tam Triều Dâng được khen là rất hồn nhiên, tươi tắn như nữ sinh thật sự dù cô đã 28 tuổi. Gương mặt trẻ hơn tuổi thật, kiểu tóc mái thưa cùng biểu cảm tự nhiên giúp nữ diễn viên hóa thân rất ngọt vào vai học trò, không bị cảm giác gồng hay cưa sừng làm nghé.

tam-triue-dang-10.jpg

Nhiều nữ diễn viên mắc lỗi trang điểm đậm khi “hồi teen” nhưng Tam Triều Dâng lại xuất hiện với gương mặt nhẹ nhàng nhất có thể. Nhờ vậy, khán giả lại càng thấy chân thực, vì Thanh Tâm là cô nàng học giỏi, chăm chỉ nên khó mà chú ý quá nhiều cho ngoại hình.

tam-triue-dang-5.jpg

Tam Triều Dâng đóng phim từ nhỏ nhưng chính điều này lại là bất lợi khi khán giả vẫn cứ đóng khung cô là diễn viên nhí. Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con cũng khiến Tam Triều Dâng khó được chọn vào các vai trưởng thành, sắc sảo. Chính vì thế, nữ diễn viên đã trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, chăm chỉ đóng phim nhưng vẫn chưa có vai diễn ấn tượng.

tam-triue-dang-4.jpg

Netizen đang hy vọng sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nữ diễn viên sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh: FBNV
#Tam Triều Dâng #Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay #Lê Tam Triều Dâng #nữ thần thanh xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục