Vì sao nữ chính "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" xinh đẹp, diễn hay mà vẫn chưa nổi?

HHTO - Xem Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay mà ai cũng tiếc cho Tam Triều Dâng khi cô xinh đẹp, diễn hay mà mãi chưa thể bật hẳn lên trong showbiz.

Không dễ để một nữ diễn viên nào đó được khán giả gọi là "nữ thần thanh xuân" hay "bạch nguyệt quang". Bởi người ấy phải có gương mặt xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, mang lại cảm giác trong veo dịu dàng. Trước đây, Hoàng Hà và Ngọc Huyền vẫn được khen là rất hợp đóng vai nữ sinh và bây giờ, có thêm Tam Triều Dâng gia nhập nhóm “nữ thần thanh xuân của màn ảnh Việt”.

Trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng đóng vai Thanh Tâm ở hai giai đoạn. 10 năm trước, cô là lớp trưởng đầy thông minh, cá tính và chẳng ngờ đã gieo thương nhớ cho cậu bạn cùng lớp. Hiện tại, cô đang làm hộ lý nhận công việc chăm sóc chàng thiếu gia giàu có bị liệt, cần người hỗ trợ. Chẳng ngờ chàng trai ấy chính là người bạn năm xưa.

Trong các phân cảnh quá khứ, Tam Triều Dâng được khen là rất hồn nhiên, tươi tắn như nữ sinh thật sự dù cô đã 28 tuổi. Gương mặt trẻ hơn tuổi thật, kiểu tóc mái thưa cùng biểu cảm tự nhiên giúp nữ diễn viên hóa thân rất ngọt vào vai học trò, không bị cảm giác gồng hay cưa sừng làm nghé.

Nhiều nữ diễn viên mắc lỗi trang điểm đậm khi “hồi teen” nhưng Tam Triều Dâng lại xuất hiện với gương mặt nhẹ nhàng nhất có thể. Nhờ vậy, khán giả lại càng thấy chân thực, vì Thanh Tâm là cô nàng học giỏi, chăm chỉ nên khó mà chú ý quá nhiều cho ngoại hình.

Tam Triều Dâng đóng phim từ nhỏ nhưng chính điều này lại là bất lợi khi khán giả vẫn cứ đóng khung cô là diễn viên nhí. Ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con cũng khiến Tam Triều Dâng khó được chọn vào các vai trưởng thành, sắc sảo. Chính vì thế, nữ diễn viên đã trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, chăm chỉ đóng phim nhưng vẫn chưa có vai diễn ấn tượng.

Netizen đang hy vọng sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nữ diễn viên sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn.