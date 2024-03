Giữa ồn ào tình cảm với Ryu Jun Yeol, Han So Hee mất loạt hợp đồng quảng cáo

HHT - Không phải hủy hợp đồng giữa chừng do ồn ào đời tư của Han So Hee, nhưng hai thương hiệu này đều quyết định không gia hạn hợp đồng với nữ diễn viên. Knet đang bảo vệ Han So Hee khỏi những chỉ trích.