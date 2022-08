Giữa tin đồn Jennie (BLACKPINK) - V (BTS) hẹn hò, fan phẫn nộ vì quyền riêng tư của idol bị xâm phạm

HHT - Pinky Savika là nàng ngọc nữ sở hữu mức cát-xê "khủng" nhất nhì làng giải trí Thái Lan. Mỹ nhân của "Lưới Tình Catwalk" đang khiến nhiều người tiếc nuối vì tự tay hất đổ sự nghiệp do bê bối đời tư.

HHT - Bộ truyện tranh “Kurosagi” (Con Diệc Đen) nổi tiếng một thời một lần nữa sẽ được chuyển thể thành phiên bản live-action (phim do người thật đóng).

HHT - Hôn lễ giữa tài tử Ben Affleck và nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã chính thức diễn ra. Tuy vậy, mẹ của nam tài tử lại không may gặp tai nạn phút chót, còn em trai anh lại không đến chung vui khiến cho ngày chung đôi của hai ngôi sao có phần kém trọn vẹn.

HHT - Là "fan cứng" của thương hiệu điện ảnh "The Twilight Saga", Taylor Swift từng ngỏ ý muốn tham gia diễn xuất trong phần phim "New Moon" nhưng lại bị đạo diễn từ chối. Lý do là gì?