Google Maps làm thế nào để biết quán ăn đông hay vắng vào từng thời điểm?

HHTO - Nhiều người khi tìm quán ăn trên Google Maps thường thấy mục “Giờ cao điểm” hoặc biểu đồ cho biết quán đông hay vắng vào từng thời điểm trong ngày. Thậm chí, ứng dụng còn có thể hiển thị thông tin như “Hiện tại đông hơn bình thường”. Điều này khiến không ít người thắc mắc: Google Maps làm sao biết được bên trong một quán ăn đang có bao nhiêu người?

Dữ liệu vị trí ẩn danh từ điện thoại người dùng

Câu trả lời nằm ở dữ liệu vị trí được thu thập từ điện thoại của người dùng. Khi nhiều người bật định vị và sử dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại, thiết bị sẽ gửi dữ liệu vị trí ẩn danh về hệ thống. Khi có nhiều thiết bị cùng xuất hiện trong khu vực của một nhà hàng hoặc quán cà phê, hệ thống có thể suy ra rằng nơi đó đang có nhiều khách.

Điều quan trọng là Google không xác định danh tính cụ thể của từng người mà chỉ phân tích dữ liệu tổng hợp. Nhờ đó, ứng dụng có thể ước tính mức độ đông đúc của một địa điểm mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

So sánh với dữ liệu lịch sử để biết “đông hơn bình thường”

Không chỉ dựa vào dữ liệu hiện tại, Google Maps còn so sánh số lượng thiết bị đang có mặt tại địa điểm đó với dữ liệu lịch sử đã được thu thập trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

(Ảnh minh họa: AI)

Ví dụ, nếu một quán ăn thường đông nhất vào khoảng 19 giờ, hệ thống sẽ ghi nhận đây là “giờ cao điểm”. Khi số lượng người tại quán vượt mức trung bình của khung giờ này, Google Maps có thể hiển thị thông báo như “đông hơn bình thường”. Ngược lại, nếu ít người hơn so với dữ liệu lịch sử, ứng dụng sẽ cho thấy quán đang vắng.

Nhờ phương pháp so sánh này, người dùng có thể biết được thời điểm nào quán đông, thời điểm nào dễ tìm chỗ ngồi hơn.

Người dùng cũng góp phần tạo nên dữ liệu

Ngoài dữ liệu vị trí, Google Maps còn nhận thêm thông tin từ các hoạt động của người dùng. Chẳng hạn như check-in địa điểm, đánh giá quán, tải ảnh, hoặc xác nhận đang có mặt tại đó.

Tất cả những tín hiệu nhỏ này khi được tổng hợp từ hàng nghìn người dùng sẽ giúp hệ thống hiểu rõ hơn về mức độ hoạt động của địa điểm. Nhờ vậy, Google Maps có thể đưa ra ước tính khá chính xác về tình trạng đông - vắng của một quán ăn vào từng thời điểm trong ngày.

Chính nhờ sự kết hợp giữa dữ liệu vị trí, dữ liệu lịch sử và hoạt động của cộng đồng người dùng mà Google Maps có thể “đoán” khá chính xác tình trạng đông đúc tại nhiều địa điểm, giúp người dùng lựa chọn thời điểm ghé thăm phù hợp hơn.