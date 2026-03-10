Vì sao Google Maps có thể dự đoán thời gian đến nơi gần như chính xác từng phút?

HHTO - Nhiều người khi sử dụng Google Maps thường nhận thấy một điều khá bất ngờ: thời gian đến nơi mà ứng dụng dự đoán thường gần như trùng khớp với thực tế. Dù hành trình dài hay ngắn, sai số thường chỉ vài phút, thậm chí có trường hợp gần như chính xác đến từng phút.

Điều này khiến không ít người thắc mắc làm thế nào ứng dụng bản đồ của Google có thể tính toán chính xác như vậy. Thực tế, phía sau con số thời gian đến nơi (ETA) là sự kết hợp của dữ liệu giao thông theo thời gian thực, dữ liệu lịch sử được tích lũy trong nhiều năm cùng hệ thống thuật toán phân tích phức tạp.

Hàng triệu điện thoại trở thành “cảm biến giao thông”

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Google Maps dự đoán thời gian di chuyển chính là dữ liệu thu thập từ người dùng. Khi điện thoại bật định vị GPS và sử dụng ứng dụng bản đồ, thiết bị sẽ gửi dữ liệu vị trí và tốc độ di chuyển về hệ thống ở dạng ẩn danh.

Những dữ liệu này được thu thập từ hàng triệu người dùng đang di chuyển trên cùng một tuyến đường. Nhờ đó, hệ thống có thể tính toán tốc độ trung bình của dòng xe tại từng thời điểm. Nếu nhiều thiết bị cùng di chuyển chậm bất thường ở một đoạn đường, hệ thống sẽ nhận biết khu vực đó đang xảy ra ùn tắc.

Cách làm này biến mỗi chiếc smartphone thành một “cảm biến giao thông di động”. Nhờ mạng lưới dữ liệu khổng lồ được cập nhật liên tục, Google Maps có thể nắm bắt khá chính xác tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường.

(Ảnh minh họa: AI)

Dữ liệu lịch sử giúp dự đoán giao thông trong tương lai

Không chỉ dựa vào tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại, Google Maps còn phân tích lượng dữ liệu lịch sử được tích lũy trong nhiều năm. Hệ thống ghi nhận thói quen giao thông của từng tuyến đường theo từng khung giờ trong ngày và từng ngày trong tuần.

Ví dụ, một số tuyến đường thường xuyên đông xe vào giờ cao điểm buổi sáng hoặc buổi chiều. Khi người dùng tìm đường vào những khung giờ này, hệ thống có thể dự đoán trước khả năng ùn tắc và điều chỉnh thời gian di chuyển cho phù hợp.

Nhờ phân tích dữ liệu lịch sử, ứng dụng có thể ước tính thời gian di chuyển ngay cả khi người dùng chưa bắt đầu hành trình. Đây cũng là lý do Google Maps đôi khi có thể dự đoán khá chính xác thời gian đến nơi.

Thuật toán liên tục cập nhật trong suốt hành trình

Thời gian đến nơi hiển thị trên Google Maps không phải là con số cố định. Trong suốt quá trình di chuyển, hệ thống vẫn tiếp tục cập nhật dữ liệu giao thông phía trước và điều chỉnh dự đoán khi cần thiết.

Nếu phát hiện lưu lượng xe trên tuyến đường đang giảm tốc độ hoặc xuất hiện ùn tắc, ứng dụng sẽ tính toán lại thời gian đến nơi. Trong nhiều trường hợp, Google Maps còn đề xuất tuyến đường thay thế nếu phát hiện lộ trình khác có thể giúp người dùng đến nơi nhanh hơn.

Bên cạnh đó, thuật toán của ứng dụng còn xem xét nhiều yếu tố khác như loại đường, tốc độ giới hạn, số lượng nút giao và đèn tín hiệu trên tuyến đường. Sự kết hợp của các yếu tố này cùng dữ liệu giao thông thực tế giúp Google Maps đưa ra dự đoán khá sát với thời gian di chuyển ngoài thực tế.

Nhờ hệ thống dữ liệu khổng lồ cùng khả năng phân tích thông minh, Google Maps hiện được xem là một trong những công cụ định tuyến và dự báo giao thông chính xác nhất hiện nay. Điều từng được coi là khó tưởng tượng trước đây - dự đoán thời gian di chuyển gần như chính xác đến từng phút - giờ đã trở thành trải nghiệm quen thuộc của hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới.