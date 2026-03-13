Apple tung iOS cho thiết bị đời cũ: Người dùng iPhone 6s "hưởng lợi"

HHTO - Apple bất ngờ ra mắt iOS 16.7.15 và iOS 15.8.7 cho iPhone đời cũ như iPhone 6s, giúp vá lỗi bảo mật và tăng cường an toàn cho thiết bị

Trong khi nhiều người cho rằng các mẫu iPhone cũ đã “bị bỏ quên”, Apple mới đây vẫn tiếp tục phát hành bản cập nhật hệ thống cho nhiều thiết bị ra mắt từ năm 2015.

Đáng chú ý, những mẫu như iPhone 6s hay iPhone 6s Plus vẫn nhận được bản vá bảo mật mới, cho thấy Apple vẫn duy trì hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị lâu năm.

iOS 16.7.15 và iOS 15.8.7 mang đến bản vá bảo mật quan trọng.

Apple đã phát hành các phiên bản iOS 16.7.15 và iOS 15.8.7 dành cho những thiết bị không còn được nâng cấp lên các bản iOS mới nhất. Theo ghi chú phát hành, các bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào vá lỗ hổng bảo mật và cải thiện độ an toàn hệ thống, thay vì bổ sung tính năng mới.

Việc tiếp tục cập nhật cho thiết bị cũ giúp người dùng giảm rủi ro trước các mối đe dọa bảo mật ngày càng phức tạp, đặc biệt khi nhiều lỗ hổng có thể bị khai thác từ xa.

Bản cập nhật lần này được phát hành cho các thiết bị như iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (thế hệ đầu), iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Bên cạnh đó, một số dòng iPad cũ như iPad mini 4 và iPad Pro cũng nằm trong danh sách được cập nhật.

Gần đây, một số báo cáo bảo mật cho thấy các công cụ tấn công có thể khai thác iPhone chạy những phiên bản iOS cũ. Vì vậy, việc cài đặt bản cập nhật mới nhất sẽ giúp thiết bị được bảo vệ tốt hơn trước các lỗ hổng có thể bị lợi dụng.

Dù đã ra mắt từ gần một thập kỷ, iPhone 6s vẫn nhận được các bản vá quan trọng. Điều này tiếp tục cho thấy chiến lược hỗ trợ lâu dài của Apple đối với hệ sinh thái thiết bị của mình.