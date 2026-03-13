Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

VNeID hỗ trợ cử tri tra cứu ứng cử viên, đăng ký đổi nơi bỏ phiếu trên ứng dụng

Sơn Trần
HHTO - Theo hướng dẫn được công bố trên VNeID, ứng dụng này tích hợp một số tiện ích giúp cử tri tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đến Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tra cứu thông tin bầu cử ngay trên ứng dụng

Ứng dụng VNeID hiện đã tích hợp một số tiện ích hỗ trợ cử tri trong quá trình tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể:

  • Tra cứu khu vực và địa điểm bỏ phiếu
  • Xem danh sách người ứng cử tại đơn vị bầu cử
  • Xem thông tin chi tiết của từng ứng cử viên
  • Đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu
  • Theo dõi các thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Việc tích hợp các tiện ích này nhằm giúp cử tri chủ động tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính khi cần điều chỉnh thông tin liên quan đến nơi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về bầu cử, việc bỏ phiếu vẫn phải thực hiện trực tiếp tại khu vực bỏ phiếu, bảo đảm nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Ứng dụng VNeID không phải nền tảng bỏ phiếu trực tuyến.

Cách xem danh sách ứng cử viên trên VNeID

Để tra cứu danh sách ứng cử viên thông qua ứng dụng VNeID, cử tri có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, chọn mục “Dịch vụ khác” trên màn hình chính.

Bước 2: Chọn tiện ích “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”.

img-9199-2.png

Bước 3: Truy cập mục “Danh sách người ứng cử” và thực hiện tìm kiếm bằng cách:

  • Chọn phạm vi bầu cử
  • Chọn địa chỉ khu vực bầu cử
img-9200-2.png

Bước 4: Sau khi hệ thống hiển thị danh sách ứng cử viên, nhấn “Chi tiết” để xem thông tin cụ thể của từng người ứng cử.

img-9201-2.png

Thông tin hiển thị thường bao gồm tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác và các nội dung liên quan đến người ứng cử tại đơn vị bầu cử.

Cách đăng ký thay đổi nơi bỏ phiếu trên VNeID

Trong trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, cử tri có thể thực hiện thủ tục trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID. Các bước thực hiện gồm:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Chọn “Dịch vụ khác”“Bầu cử Quốc hội khóa XVI”.

Bước 3: Nhập mã bảo mật (passcode) để xác nhận.

Bước 4: Chọn mục “Khu vực bỏ phiếu của cử tri”.

Bước 5: Nhấn “Thay đổi” và lựa chọn địa điểm bỏ phiếu mới (có thể là nơi tạm trú hoặc địa điểm phù hợp khác).

img-9202-2.png

Bước 6: Điền lý do thay đổi, thông tin liên hệ và gửi yêu cầu để cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Sau khi được chấp thuận, thông tin khu vực bỏ phiếu của cử tri sẽ được cập nhật trong hệ thống.

Ứng dụng công nghệ để hỗ trợ cử tri

Việc tích hợp các tiện ích bầu cử trên VNeID được xem là một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Nhờ đó, cử tri có thể dễ dàng tra cứu thông tin về khu vực bỏ phiếu, tìm hiểu ứng cử viên và thực hiện một số thủ tục liên quan trước khi tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dù vậy, theo quy định hiện hành, việc bỏ phiếu vẫn phải được thực hiện trực tiếp tại điểm bầu cử, nhằm bảo đảm tính minh bạch và nguyên tắc dân chủ trong hoạt động bầu cử.

hht1477-coverfb.jpg
Sơn Trần
#VNeID #bầu cử #cử tri #quốc hội #HĐND #bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp #bầu cử qua VNeID

