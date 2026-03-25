Trào lưu "Ai hỏi" trở thành câu "cửa miệng" của các bạn nhỏ: Bắt nguồn từ đâu?

HHTO - Một câu nói tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội “ai hỏi?” - đang trở thành trào lưu phổ biến của các bạn nhỏ, đặc biệt là lứa tuổi Tiểu học. Tuy nhiên, khi được mang ra ngoài đời thực, đặc biệt trong gia đình và trường học, nó lại gây ra không ít tổn thương và lo ngại.

Thời gian gần đây, cụm từ “ai hỏi?” xuất hiện dày đặc trên YouTube, TikTok và nhanh chóng trở thành một trào lưu được giới trẻ hưởng ứng.

Trong các video ngắn, mô-típ quen thuộc là một người đang hào hứng kể chuyện, người còn lại bất ngờ chen ngang bằng câu nói “ai hỏi?” với biểu cảm lạnh lùng. Sự “cắt ngang” đầy phũ phàng này tạo hiệu ứng hài hước, khiến nhiều người xem, đặc biệt là các bạn nhỏ lứa tuổi Tiểu học thích thú và bắt chước.

Không dừng lại ở trào lưu trên mạng, câu nói này nhanh chóng trở thành “cửa miệng” của không ít học sinh, được sử dụng trong nhiều tình huống giao tiếp hàng ngày.

Mới đây, một người mẹ đã bật khóc khi chia sẻ rằng mỗi lần mở lời với con, chị thường bị chặn ngang bằng câu “ai hỏi?”. Điều này khiến chị cảm thấy bị tổn thương và khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn.

Không chỉ trong gia đình, tại trường học, một số học sinh cũng sử dụng câu nói này với bạn bè, thậm chí với cả giáo viên. Dù xuất phát từ ý định đùa vui hoặc bắt chước theo trào lưu, nhưng trong nhiều trường hợp, cách nói này bị nhìn nhận là thiếu tôn trọng, gây khó chịu cho người đối diện.

Các chuyên gia cho rằng, việc lặp lại những câu nói mang tính “cà khịa” như vậy có thể dần hình thành thói quen giao tiếp tiêu cực, đặc biệt khi người nói chưa ý thức được ranh giới giữa đùa vui và vô lễ.

Sự lan rộng của trào lưu “ai hỏi?” một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng xã hội đến hành vi và ngôn ngữ của các bạn nhỏ

Dù mang tính giải trí trên không gian mạng, nhưng khi áp dụng vào đời sống thực, những câu nói như vậy có thể gây tổn thương, làm suy giảm chất lượng giao tiếp và ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh.

Các chuyên gia giáo dục khuyến nghị, phụ huynh và nhà trường cần đồng hành, định hướng để học sinh hiểu rõ ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ, đồng thời xây dựng kỹ năng giao tiếp tôn trọng và tích cực hơn.

Trào lưu “ai hỏi?” cho thấy một thực tế: không phải xu hướng nào trên mạng xã hội cũng phù hợp để áp dụng ngoài đời. Việc tiếp nhận có chọn lọc, cùng với sự hướng dẫn từ gia đình và nhà trường, sẽ giúp các bạn nhỏ vừa hòa nhập với xu hướng, vừa giữ được chuẩn mực ứng xử cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.