Hà Nội có thể mưa nhiều hơn vào ngày mai trước khi nắng nóng quay trở lại

Thục Hân
HHTO - Ngày mai, Hà Nội vẫn tương đối mát do còn mưa rải rác, có khả năng sẽ mưa nhiều hơn. Từ 21/5, nhiệt độ tăng dần và sau đó nắng nóng sẽ quay lại.

Tóm tắt nhanh:

· Ngày 20/5, Hà Nội có khả năng mưa nhiều hơn, mưa tập trung vào sáng đến đầu giờ chiều.

· Từ 21/5, nhiệt độ ở Hà Nội có xu hướng tăng.

· Khoảng 22/5, nắng nóng có thể quay lại.

Đợt mưa ở miền Bắc vẫn đang tiếp diễn và ở Hà Nội, mặc dù có nhiều lúc tạnh ráo vào hôm nay, 19/5, nhưng mưa vẫn có thể xảy ra rải rác, bất chợt trên phạm vi hẹp, chủ yếu là mưa nhỏ.

Trong ngày, đa số thời gian là nhiều mây, có lúc mưa nên nhiệt độ vẫn được duy trì ở mức khá “nhẹ” (so với thời điểm mùa Hè nói chung). Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 36 - 37oC, tất nhiên có người vẫn thấy oi nóng nhưng thực sự thế này là đỡ hơn nhiều so với những lúc nắng nóng rồi.

Thời tiết Hà Nội mát mẻ do có mưa
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 19/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể mưa nhiều hơn vào ngày mai

Theo các mô hình dự báo hiện tại, Hà Nội có thể mưa nhiều hơn vào ngày mai, 20/5, và mưa tập trung vào buổi sáng đến đầu giờ chiều. Như vậy cũng không có nghĩa là mưa suốt từ sáng đến chiều, mà là trong khoảng thời gian đó thì dễ có mưa hơn.

Nhìn chung, trong ngày mai ở Hà Nội vẫn mưa rải rác, gián đoạn, có lúc có thể mưa to, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, và nếu đang ở ngoài mà thấy có dông, gió mạnh thì nên tìm nơi trú chắc chắn ngay.

Hà Nội có thể mưa nhiều hơn trong ngày 20/5 trước khi tăng nhiệt
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 20/5 (những vùng màu xanh da trời là dự báo mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khi nào Hà Nội có nắng nóng trở lại?

Sau ngày mai, Hà Nội sẽ tăng nhiệt nhẹ vào ngày 21/5, hiện các dự báo mưa trong ngày 21/5 chưa thống nhất, có khả năng vẫn còn mưa nhưng giảm nhiều.

Và rồi từ 22/5, Hà Nội có thể bắt đầu có nắng nóng - phần lớn các mô hình đều dự báo như vậy, và nếu không đến mức nắng nóng thì nhiệt độ thực đo cũng sẽ sát mức đó (35oC) và nhiệt độ cảm nhận sẽ cao hơn khá nhiều, tức là rất nóng rồi.

#thời tiết Hà Nội #thời tiết miền Bắc #nhiệt độ Hà Nội #Hà Nội mưa #Hà Nội nắng nóng #miền Bắc mưa dông #bao giờ Hà Nội nắng nóng #bao giờ Hà Nội hết mưa

