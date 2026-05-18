Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đời sống

Google News

Video 2 máy bay phản lực của Mỹ va chạm rồi rơi khi trình diễn trên không

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - 2 máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đã đâm vào nhau trong một màn trình diễn trên không tại Idaho (Mỹ), rồi rơi và phát nổ. Rất may là cả 4 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù thoát an toàn.

Tóm tắt nhanh:

· 2 máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đã va chạm khi trình diễn trên không (video bên dưới).

· Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù thoát ra an toàn.

· Chuyên gia hàng không cho rằng việc cả 4 người thoát được là rất hiếm.

· Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra.

Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thoát an toàn sau khi 2 máy bay phản lực của Hải quân Mỹ đâm vào nhau và rơi trong một màn trình diễn trên không ở phía Tây bang Idaho (Mỹ), theo nhiều trang báo lớn quốc tế.

Khoảnh khắc 2 máy bay va chạm trên không

2 máy bay gặp nạn thuộc Phi đội Tấn công Điện tử 129, theo lời người phát ngôn của Không lực Hải quân, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, thông tin được đăng trên trang Politico.

Đây là video 2 máy bay phản lực gặp nạn trên không:

Nguồn: Breaking911.

Shane Ogden, một người xem màn trình diễn, nói rằng anh đang quay phim 2 chiếc máy bay thì thấy chúng bay đến gần nhau. Sau đó, dường như 2 máy bay có va chạm và xoay cùng nhau. Ngay khi đó, các thành viên phi hành đoàn rời khỏi máy bay và dù được bung.

Sau đó, 2 máy bay cùng rơi xuống và nổ. Cũng rất may là không ai trên mặt đất bị thương, theo AP.

Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, ở thời điểm tai nạn xảy ra, tại hiện trường có gió khoảng 47 km/h và tầm nhìn tốt.

Khoảnh khắc 2 máy bay phản lực Mỹ rơi xuống sau khi va chạm trên không
2 máy bay gặp nạn. Ảnh: Haberler.

Chuyên gia hàng không nói gì về vụ va chạm?

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nói với hãng tin AP rằng việc các thành viên phi hành đoàn thoát được trong một vụ va chạm như vậy là rất hiếm. Ông cho rằng, cách mà 2 chiếc máy bay tiến đến gần nhau có thể đã khiến các thành viên phi hành đoàn có thời gian để thoát.

“Tôi thấy có vẻ là vấn đề của phi công… Việc bay sát với một máy bay khác theo đội hình là rất khó” - ông Jeff nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Các thành viên phi hành đoàn đang được kiểm tra y tế.

ft1481.jpg
Thục Hân
#máy bay phản lực Mỹ #máy bay Hải quân Mỹ va chạm #video máy bay đâm nhau trên không #tai nạn trình diễn trên không #tai nạn máy bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục