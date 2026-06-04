Hà Nội có thể mưa to từ tối nay: Mưa đến khi nào, ngày mai giảm nóng ra sao?

HHTO - Hà Nội có khả năng có mưa to, dông vào tối đến đêm 4/6, giúp giảm bớt nắng nóng trong ngày 5/6. Tuy nhiên, đợt giảm nhiệt này có thể không kéo dài.

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội có khả năng mưa to, dông từ tối đến đêm 4/6. · Mưa chủ yếu xảy ra ban đêm, sáng 5/6 có thể tạnh. · Ngày 5/6, Hà Nội có thể tạm hết nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận khoảng 41 - 42oC.

Chiều nay, 4/6, Hà Nội tiếp tục có nắng nóng và rất oi bức. Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể lên khoảng 46 - 47oC, không chỉ khiến nhiều người mệt mỏi mà còn khiến nhiều chiếc điều hòa chạy không nổi.

Nhưng thời tiết có thể thay đổi từ tối nay: Dự báo Hà Nội sẽ có mưa dông, có thể có mưa to, dông mạnh cục bộ.

Hà Nội có thể mưa dông từ tối đến đêm 4/6

Nhiều mô hình lớn đã thống nhất trong dự báo nhiều nơi ở miền Bắc có mưa dông từ khoảng chiều tối đến tối nay.

Ở Hà Nội, dự báo mưa có thể xảy ra từ tối và đêm 4/6, có khả năng xuất hiện mưa to và dông. Khả năng lớn là mưa tập trung chủ yếu vào tối, đêm hoặc kéo dài tới rạng sáng. Ngày mai Hà Nội tạnh ráo hoặc nếu còn mưa thì ít và trên phạm vi hẹp.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc đêm 4/6 (những vùng màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai có thể giảm nóng đáng kể

Ngày 5/6, Hà Nội có thể tạm hết nắng nóng (nhiệt độ thực đo cao nhất xuống dưới 35oC). Dù nhiệt độ cảm nhận buổi chiều mai vẫn có thể khoảng 41 - 42oC, nhưng cảm giác nóng oi bức sẽ giảm nhiều.

Tuy nhiên, đợt “dịu đi” này có thể chỉ được một ngày.

Từ 6/6, dự báo nắng nóng trở lại ở Hà Nội, nhưng có thể sẽ không nắng nóng nhiều ngày.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 5/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Người dân nên lưu ý gì?

Trong thời điểm chuyển từ nắng nóng sang mưa dông thì dễ có nguy cơ xảy ra gió mạnh, sét. Vì vậy, người dân nếu đang ở ngoài trời mà thấy có mưa dông thì nên tìm chỗ trú chắc chắn, không trú dưới cây lớn hoặc kết cấu dễ rơi, đổ.