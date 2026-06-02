Hà Nội nắng nóng đến bao giờ, sắp có gió Đông Bắc nữa không?

HHTO - Hà Nội vẫn đang có nắng nóng, nhiệt độ cảm nhận ngày mai có thể vượt 45 độ C. Sau đợt nóng này, liệu Hà Nội có đón gió Đông Bắc giúp hạ nhiệt không?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội đang có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cảm nhận có thể vượt 45oC trong ngày 3/6. · Các mô hình dự báo cho thấy khoảng 8 - 9/6 có khả năng xuất hiện gió Đông Bắc giúp Hà Nội hết nắng nóng. · Từ nay đến lúc đó, Hà Nội vẫn có thể xuất hiện mưa dông chiều tối.

Miền Bắc vẫn đang trong đợt nắng nóng diện rộng và Hà Nội là một trong những địa phương thường có nhiệt độ cảm nhận ngoài trời cao nhất. Chiều nay, 2/6, nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên đến 43 - 44oC.

Ngày mai, 3/6, trời có thể còn nóng hơn, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều ở Hà Nội có khả năng vượt 45oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 2/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội còn nắng nóng trong ít nhất vài ngày nữa

Theo các mô hình dự báo hiện tại, đợt nắng nóng ở miền Bắc lần này khá dài. Nhiệt độ ở Hà Nội trong vài ngày tới có thể dao động lên xuống một chút qua từng ngày nhưng nhìn chung vẫn nằm trong ngưỡng nắng nóng.

Ngoài nắng nóng ban ngày, Hà Nội từ nay đến cuối tuần cũng có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối hoặc đêm, có thể trên phạm vi hẹp, không đến mức có thể khiến đợt nóng chấm dứt.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 3/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Có khả năng xuất hiện gió Đông Bắc vào khoảng ngày 8 - 9/6

Một số mô hình dự báo lớn cho thấy khoảng ngày 8 - 9/6 có khả năng có gió Đông Bắc về miền Bắc, giúp Hà Nội thoát ngưỡng nắng nóng. Tuy nhiên, dự báo ở thời điểm này là còn khá sớm nên các mô hình chưa thống nhất mức giảm nhiệt cụ thể.

Trong thời gian còn nắng nóng, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào những giờ nắng gắt (11 - 16h) nếu có thể, bổ sung nước đều trong ngày. Với những cơn mưa dông chiều tối, người dân lưu ý trú ở nơi chắc chắn, đề phòng gió mạnh, sét, cành cây gãy…