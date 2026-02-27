Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Hà Nội đang tăng nhiệt nhanh chóng, bao giờ mới có đợt không khí lạnh nữa?

Thục Hân
HHTO - Sau những ngày nhiều mây và mưa phùn dai dẳng, Hà Nội bắt đầu có nắng và nhiệt độ tăng nhanh, dự báo sẽ có những ngày nóng “khác thường” ở thời điểm này trong năm. Vậy bao giờ đợt không khí lạnh tiếp theo mới về?

Tình trạng mưa phùn và nồm ẩm ở Hà Nội đã hết được ít nhất… một nửa. Hôm nay, 27/2, Hà Nội tạnh ráo, không còn mưa, trời quang đãng hơn hẳn. Nhưng nói là “một nửa” vì nồm chưa hết hẳn mà chỉ đỡ hơn vào buổi trưa và chiều, còn sáng và tối vẫn rất ẩm.

Trời nắng lên thì nhiệt độ ở Hà Nội tăng nhanh, chiều nay, nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 30 - 31oC và cùng thời điểm ngày mai, 28/2, là 34oC. Thậm chí, dự báo đây chưa phải là mức nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong đợt tăng nhiệt này mà những ngày sau đó còn nóng hơn. Trong trạng thái thời tiết như vậy thì ai cũng có cảm giác như mùa Hè rồi.

temp-feb27-1500.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 27/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Khi trời nồm thì ai cũng mong nắng lên nhanh cho đỡ ẩm, nhưng trên thực tế, khi trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh sau đợt nồm ẩm thì nhiều người sẽ thấy rất mệt, đau đầu, chóng mặt, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc có các bệnh nền như tim mạch, hen suyễn… Vì vậy, người dân nên uống nước đều đặn kể cả khi không thấy khát, mặc trang phục nhẹ thoáng.

Dù Hà Nội bắt đầu bước vào những ngày tăng nhiệt nhanh nhưng mùa Hè “phiên bản chuẩn” vẫn chưa đến. Dự báo trong ngày 3/3, một đợt không khí lạnh sẽ về miền Bắc và nhiệt độ ở Hà Nội bắt đầu “chuyển hướng”, sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, trong đợt không khí lạnh đó, dự báo Hà Nội sẽ chỉ ở mức lạnh đến rét nhẹ/ vừa.

temp-feb28-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 28/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Khi không khí lạnh về cũng là lúc nồm ẩm chấm dứt, mặc dù không khí lạnh ở thời điểm này sẽ không gây khô hanh gì cả.

ft1475.jpg
Thục Hân
