Trào lưu “kết ấn cầu tài” là gì? Có thực sự "hút may mắn" và có nên làm theo?

HHTO - Trên mạng xã hội đang có trào lưu "kết ấn cầu tài”, theo đó, một cử chỉ tay khá đơn giản mà gần như ai cũng có thể làm được coi là sẽ mang lại may mắn, tiền tài. Vậy trào lưu này bắt nguồn từ đâu, có tác dụng gì không, và quan trọng nữa là nên lưu ý gì nếu làm theo?

Nhiều trang mạng xã hội đang chia sẻ những hình ảnh “thủ ấn” (cử chỉ/ cách tạo hình bàn tay) với cách gọi vui rằng đây là động tác “kết ấn cầu tài”. Theo đó, chỉ cần thực hiện cử chỉ tay này - bắt chéo vài ngón tay theo cách nhất định - thì được cho là sẽ “hút tài lộc”. Rất nhiều cư dân mạng làm theo, thích thú vì cách làm khá đơn giản, lại tạo cảm giác may mắn.

Trào lưu này được cho là bắt nguồn từ một số nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, sau đó cư dân mạng Việt Nam làm theo, coi như một “cử chỉ may mắn” đầu năm. Mà cử chỉ này lại có tạo hình khá lạ mắt, dễ chụp ảnh, quay video nên càng nhanh lan truyền.

Nhiều cư dân mạng thích thú làm theo trào lưu "kết ấn cầu tài", vì dễ làm mà thấy cũng vui. Ảnh: Facebook.

Thực tế, cách “kết ấn” nói trên khiến bàn tay trông hơi giống những thủ ấn nhất định trong một số cách rèn luyện hoặc tín ngưỡng. Nhưng trong các cách rèn luyện hoặc tín ngưỡng thì các thủ ấn thường mang ý nghĩa biểu tượng hoặc để hỗ trợ tập trung tâm trí, chứ không phải để cầu may mắn hay tài lộc.

Vậy “kết ấn cầu tài” thì có giúp người thực hiện thu hút tiền tài, may mắn thật không? Có lẽ phần lớn những cư dân mạng làm theo cũng không tin rằng cách này có thể trực tiếp tạo ra may mắn, tài lộc. Chỉ có ở khía cạnh tâm lý, khi thực hiện một hành động (nhanh và dễ) mà con người cảm thấy tích cực, vui vẻ hơn, thì như vậy cũng có thể được gọi là may mắn.

Dưới mỗi bài đăng hình ảnh "kết ấn cầu tài" đếu có nhiều netizen đăng ảnh mình làm theo. Ảnh: Facebook.

Tuy nhiên, cũng có điều cần lưu ý là vì cách “kết ấn” nói trên trông gần giống các thủ ấn trong một số tín ngưỡng, nên nếu tự mình thực hiện để tâm trạng tích cực, tự tin hơn thì không sao, nhưng không nên thực hiện ở các địa điểm trang trọng, linh thiêng; cũng không thực hiện với thái độ đùa bỡn, cợt nhả.

Hiện nay trên mạng xã hội liên tục có những trào lưu mới, trong đó có nhiều điều dễ thương, vui vẻ, giúp giảm căng thẳng. Việc biết rõ nguồn gốc, ý nghĩa của mỗi trào lưu cũng là rất cần thiết, để mỗi người có thái độ đúng đắn, tôn trọng văn hóa, như vậy thì cả không gian mạng lẫn đời sống thực đều trở nên tích cực hơn.