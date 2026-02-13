Hà Nội: Miễn phí vé tàu điện và 128 tuyến xe buýt dịp nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

HHTO - Một thông tin cực kỳ đáng chú ý dành cho người dân Thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Hà Nội sẽ miễn phí hoàn toàn vé tàu điện và 128 tuyến xe buýt trợ giá trong suốt kỳ nghỉ Tết, giúp việc đi lại trở nên thuận tiện, tiết kiệm và thoải mái hơn.

Theo kế hoạch, chính sách miễn vé sẽ được áp dụng trong 9 ngày, từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Trong thời gian này, người dân có thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Cụ thể, 128 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố đều nằm trong diện miễn phí. Hành khách khi lên xe vẫn được phát vé lượt theo quy định, tuy nhiên không cần thanh toán tiền vé. Với những người đang sử dụng vé tháng, thẻ cứng hoặc thẻ điện tử vẫn có thể xuất trình để đi lại bình thường như thường lệ.

Không chỉ xe buýt, hai tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội gồm Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy cũng được miễn phí vé trong dịp này. Hành khách có thể nhận vé 0 đồng trực tiếp tại quầy hoặc mua vé qua ứng dụng theo hướng dẫn của đơn vị vận hành.

Đáng chú ý, tàu điện vẫn hoạt động xuyên Tết với lịch trình được điều chỉnh phù hợp để phục vụ nhu cầu đi lại, du Xuân của người dân. Cụ thể, đêm Giao thừa (29 Tết), 2 tuyến tàu điện sẽ hoạt động từ 5h30' tới 2h hôm sau. Mùng 1 Tết, tàu chạy từ 10h đến 18h, mùng 2 Tết, tàu chạy từ 8h tới 19h, mùng 3 tàu chạy từ 6h đến 20h. Ngày mùng 4, 5, 6 Tết, tàu chạy từ 5h30 đến 22h.

Đối với xe buýt, các tuyến vẫn được duy trì theo biểu đồ chạy Tết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối giữa các khu vực trung tâm, điểm du lịch, bến xe và nhà ga, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Theo đại diện đơn vị quản lý, việc miễn phí vé giao thông công cộng dịp Tết không chỉ là món quà đầu Xuân dành cho người dân mà còn góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, từ đó giảm ùn tắc và áp lực giao thông trong những ngày cao điểm.

Với chính sách này, người dân Thủ đô hoàn toàn có thể yên tâm du Xuân, thăm hỏi, đi lễ đầu năm bằng tàu điện và xe buýt, vừa tiết kiệm chi phí, vừa an toàn và thân thiện với môi trường.