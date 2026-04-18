Cà phê kem lêkima: Thức uống sẽ soán ngôi cà phê kem dẻo Buôn Mê?

HHTO - Nếu như cà phê kem dẻo Buôn Mê là loại thức uống được dân mạng săn lùng từ khoảng thời gian cuối năm ngoái thì mùa Gè năm nay, một loại cà phê kết hợp cùng loại quả gắn liền với bài hát về nữ anh hùng miền Đất Đỏ Võ Thị Sáu - cà phê kem lêkima - được dự đoán sẽ khuấy đảo giới trẻ.

Quả lêkima hay còn có những tên gọi theo từng miền như ô mai, trứng gà, được trồng phổ biến ở miền Tây và nhân giống đến nhiều vùng quê khắp cả nước ta. Với đặc tính dễ thích nghi, không "kén" đất và thời tiết, lại rất sai trái nhưng lêkima có lúc ít được ưa chuộng do quá ngậy. Dẫu vậy, những năm gần đây, qua lời truyền miệng về giá trị dinh dưỡng loại quả này mang lại, lêkima bắt đầu gia nhập thị trường tiêu dùng.

Theo các nghiên cứu khoa học, quả lêkima giàu các chất như beta carotene (tiền chất của vitamin A), vitamin B3, chất xơ, rất tốt cho hệ tim mạch, làm trắng da, chống lão hoá, chống viêm làm lành vết thương, cải thiện thị lực, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm táo bón, đầy hơi. Những quả lêkima chín vàng ươm, da căng bóng thường rơi vào độ từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch.

Đặc biệt mới đây, với sự sáng tạo của giới trẻ, lêkima không chỉ được dùng làm thức quả ăn trực tiếp khi chín mà còn được chế biến theo nhiều công thức, làm mới khẩu vị người dùng bằng các món nước độc đáo. Trong đó, thứ quả vàng ươm, mềm bùi, là một phần ký ức của thế hệ 8X, 9X đang được "phiên dịch" lại theo một ngôn ngữ mới: Cà phê kem lêkima.

Hai loại đồ uống mới toanh mà các tín đồ cà phê﻿ nên thử: Cà phê kem lêkima và sôcôla kem lêkima. - Ảnh: BY JOY Coffee & Matcha

Vừa xuất hiện trên mạng xã hội gần một tháng nay, thực đơn mới này khiến nhiều người thích thú. Từ những quả đã chín rục, tươm ra phần thịt ngọt, mềm, lêkima được xử lý thành lớp kem bông sánh mịn, giữ nguyên vị bùi béo, ngọt thanh và mùi hương đặc trưng. Khi kết hợp với cà phê đậm vị phía dưới sẽ tạo ra sự hòa quyện khá "êm": Ngụm đầu đắng nhẹ, ngụm sau bùi - ngọt - mềm, lan dần và đọng lại hậu vị không gắt, không quá ngọt.

Món cà phê kem﻿ "trứng gà" giữ trọn hương vị tuổi thơ. Nguồn clip: TikTok @byjoycoffee

Giữa rất nhiều món "mix vị" được du nhập từ nước ngoài, cà phê kem lêkima là một thức uống thuần chất bước ra từ chính nguyên liệu bản địa, hứa hẹn sẽ chiều lòng nhiều đối tượng khách hàng, "tạo trend" trong thời gian tới.

Ngoài ra, lêkima chín tươi cũng có thể được xay/ nghiền nhuyễn, kết hợp trực tiếp cùng matcha latte tạo ra một hương vị vừa quốc tế, vừa địa phương, khiến dân mạng trầm trồ: "Xuất sắc về hình thức lẫn nội dung".