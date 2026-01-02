Hà Nội rét đến bao giờ? Hôm nào lại có không khí lạnh tăng cường gây rét hơn?

HHTO - Không khí lạnh đã khiến nhiệt độ ở miền Bắc giảm rõ rệt, một số nơi có nhiệt độ ở mức rét đậm. Vậy trong đợt gió mùa Đông Bắc lần này, Hà Nội sẽ rét đến bao giờ? Dự báo sắp tới có không khí lạnh tăng cường, có thể khiến Hà Nội còn rét hơn hiện tại, bắt đầu từ hôm nào?

Không khí lạnh về khiến thời tiết thay đổi nhanh chóng: Toàn miền Bắc đều rét đến rét đậm vào hôm nay, 2/1. Buổi sáng, Hà Nội chỉ khoảng 15oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), là chạm mức rét đậm. Tất nhiên 15oC vẫn chưa phải là mức rét tê tái như nhiều mùa Đông trước, nhưng so với vài ngày “mùa Đông ấm” vừa qua thì sáng nay tạo cảm giác rất rét rồi.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trưa và chiều nay chỉ ở mức 15 - 16oC; đến đêm nay, sáng sớm mai thì giảm còn 13 - 14oC. Và như vậy đã là rét nhất đợt này.

Dự báo ở Hà Nội, trưa và chiều mai nhiệt độ tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm nay. Xu hướng tăng nhiệt ban ngày vẫn tiếp diễn trong 4 - 5/1, nhiệt độ trưa và chiều có thể đến 23 - 24oC, dù buổi sáng vẫn rét.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 3/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và đến khoảng 6/1 thì không khí lạnh tăng cường lại bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội. Hôm nay các mô hình lớn đã thống nhất và đều dự báo là gió mùa Đông Bắc đợt đó sẽ gây rét hơn hiện tại.

Cụ thể, dự báo từ khoảng 6 - 7/1, nhiệt độ cảm nhận buổi sáng ở Hà Nội có thể xuống mức 12 - 14oC. Vài ngày sau đó có thể là kiểu thời tiết nhiều nắng vào trưa và chiều khiến nhiệt độ xấp xỉ 20oC nhưng buổi sáng sớm lại rất rét, nhiệt độ 11 - 12oC (là mức rét hại), thậm chí mô hình ECMWF của châu Âu dự báo Hà Nội sẽ có mức nhiệt độ dưới 10oC.

Dự báo của ECMWF về nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 8/1 cho thấy Hà Nội có mức nhiệt độ dưới 10 độ C. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Tóm lại, dự báo từ khoảng 6/1, Hà Nội có nhiều thời điểm rét hơn hiện tại; và mặc dù có thể còn thay đổi trong dự báo nhưng hoàn toàn có khả năng Hà Nội có những lúc rét đậm, rét hại vì tháng 1 hằng năm thường vẫn là thời điểm rét nhất của mùa Đông.