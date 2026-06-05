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Hà Nội sắp mát cả tuần sau đợt nắng nóng, nhiệt độ có thể xuống dưới 30 độ C

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HHTO - Sau những đợt nắng nóng, Hà Nội được dự báo mát cả tuần sau, có những ngày nhiệt độ giảm mạnh, đến mức khá hiếm có ở thời điểm này của mùa Hè.

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội được dự báo mát gần như cả tuần sau, có ngày nhiệt độ cao nhất chỉ xấp xỉ 30oC.

· Nắng nóng kéo dài từ 6/6 đến khoảng 8/6 rồi gió Đông Bắc về.

· Mưa có thể xuất hiện rải rác trong cả tuần, chủ yếu vào đêm và rạng sáng.

Hà Nội sắp có một tuần khá hiếm trong mùa Hè

Sau nhiều ngày oi nóng, thời tiết Hà Nội hôm nay, 5/6, đã “dịu dàng” đáng kể nhờ mưa dông đêm qua. Chiều nay nhiệt độ cảm nhận là xấp xỉ 40oC, như vậy là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những ngày nắng gay gắt liên tục vừa rồi.

Tuy nhiên, nắng nóng mới chỉ “tạm nghỉ”. Dự báo ngày mai, 6/6, Hà Nội sẽ có nắng nóng trở lại, nhiệt độ cảm nhận tăng vài độ. Lần nắng nóng này có thể kéo dài đến khoảng ngày 8/6.

Mưa rào buổi tối giúp Hà Nội giảm nhiệt sau nhiều ngày oi nóng
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 6/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình dự báo lớn, trong ngày 8/6, Hà Nội chuyển gió Đông Bắc, có mưa và nhiệt độ giảm dần. Đây là kiểu thay đổi thời tiết thường giúp miền Bắc dịu nhiệt khá nhanh sau các đợt nóng mùa Hè.

Có ngày nhiệt độ có thể xuống dưới 30oC

Dự báo Hà Nội không có nắng nóng trong gần như cả tuần sau (có thể trừ thứ Hai, 8/6). Thậm chí, trong một vài ngày, nhiệt độ thực đo cao nhất có thể sát hoặc xuống dưới 30oC. Đây là mức khá hiếm ở thời điểm tháng 6 thế này.

Hà Nội có thể xuất hiện vài ngày dưới 30 độ C giữa tháng 6
Dự báo nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 9/6: Trời rất mát. Ảnh: Ventusky, ICON.

Đi kèm thời tiết mát là mưa rải rác trong tuần, tập trung nhiều vào đêm và rạng sáng. Mưa bất chợt có thể hơi bất tiện cho việc đi lại hoặc phơi đồ, nhưng sau chuỗi ngày oi bức kéo dài, những buổi đêm mát hơn sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Với dự báo như trên, trong tuần sau, người dân nên mang theo đồ che mưa mỗi khi ra ngoài; nếu thấy có dông thì nên trú chứ không nên đi tiếp trên đường.

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Thục Hân
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