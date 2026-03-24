Hà Nội: Triển lãm tranh nơi Gen Z cất lời, ghi điểm khi kết hợp trải nghiệm văn hóa

Tại Hồ Văn (Hà Nội), trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm và chuỗi hoạt động "Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026". Tại đây, nhiều tác phẩm hội họa của sinh viên được trưng bày, mỗi tác phẩm gắn với một câu chuyện và góc nhìn riêng.

Diễn ra trong không gian giàu giá trị lịch sử và văn hóa, sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ, giảng viên, nghệ nhân của 2 dòng tranh dân gian cùng đông đảo sinh viên khoa Mỹ thuật Ứng dụng. Không chỉ dừng lại ở trưng bày, triển lãm còn là điểm kết nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại, nơi di sản được tiếp cận theo cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Sự kiện kéo dài từ nay đến hết 30/3.

Chuỗi hoạt động mang đến nhiều nội dung đa dạng, nổi bật là không gian trải nghiệm 2 dòng tranh dân gian đặc trưng của Hà Nội - tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng, nơi người tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm kỹ thuật truyền thống.

Bên cạnh đó, khu vực trưng bày tác phẩm của sinh viên thu hút nhiều sự chú ý. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, màu nước… cùng các sản phẩm ứng dụng như áo dài, khăn thêu, phụ kiện và đồ thủ công sáng tạo.

Không bị giới hạn trong khuôn mẫu, nhiều sinh viên lựa chọn đưa cảm xúc cá nhân vào tác phẩm. Với các bạn, đây không chỉ là sản phẩm học tập mà còn là cách để thể hiện suy nghĩ, trải nghiệm và tiếng nói riêng của thế hệ thông qua nghệ thuật.

Bạn Đoàn Phương Thảo - sinh viên chuyên ngành Hội họa chia sẻ về tác phẩm của mình: "Khi thực hiện bức tranh này, mình muốn mang cảm giác mùa Xuân đến cho mọi người. Mình chăm chút từng bông hoa và đặt tên tác phẩm là Nắng Hoa Xuân, với mong muốn mỗi ‘bông hoa nắng’ sẽ gieo vào người xem một cảm giác tươi mới, rực rỡ hơn".

Theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ, bạn Vũ Vi Anh - sinh viên năm 2 ngành Hội họa lựa chọn loài hoa thược dược làm “nhân vật chính” cho tác phẩm: "Tác phẩm của mình tên là Hoa Thược Dược, được thực hiện bằng chất liệu sơn dầu. Ý tưởng xuất phát từ dịp Tết, khi gia đình mình thường cắm loài hoa này, chúng vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa tạo cảm giác ấm cúng. Mình chọn sơn dầu vì chất liệu này tạo được sự mềm mại cho bức tranh".

Vi Anh bày tỏ sự hồi hộp và thích thú khi lần đầu được trưng bày tác phẩm của mình tại một triển lãm dù chỉ là quy mô do nhà trường tổ chức.

Bạn Lê Uyên Nhi - tác giả của tác phẩm Reborn - lại khai thác yếu tố nội tâm thông qua chất liệu acrylic: “Ban đầu mình chưa có ý tưởng rõ ràng, nhưng sau khi nghe nhạc, mình đồng cảm với những tổn thương và sai lầm của con người. Bức tranh thể hiện sự tái sinh, tuy có phần u uất nhưng vẫn mang hy vọng. Những mầm cây trong tranh chính là biểu tượng cho sự bắt đầu lại, nên mình đặt tên bức tranh là Reborn".

Uyên Nhi chia sẻ thêm, cô bạn cảm thấy vừa hồi hộp, vừa tự hào khi được trưng bày tác phẩm tại triển lãm. Trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, sự ủng hộ từ gia đình cũng là nguồn động lực quan trọng giúp bạn kiên trì với lựa chọn của mình.

Đằng sau mỗi tác phẩm là một câu chuyện, và chính những câu chuyện đó đã tạo nên một “dòng chảy” mang màu sắc rất riêng của thế hệ trẻ. Dù cách thể hiện khác nhau, điểm chung của các bạn là đều dùng tác phẩm nghệ thuật để kể về chính mình - từ cảm xúc, trải nghiệm giản đơn đến những suy nghĩ sâu kín khó nói thành lời.

Không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật, “Dòng chảy bản sắc” còn mở ra cơ hội để người trẻ tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống trong một hình hài mới mẻ hơn. Nhiều bạn trẻ tới tham quan cũng bày tỏ sự thích thú khi vừa được ngắm nhìn các tác phẩm vừa được trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật truyền thống đặc sắc.