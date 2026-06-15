"Chó nhà tôi không cắn đâu": Có con chó nào thực sự không bao giờ cắn người?

HHTO - Nhiều chủ nuôi tin rằng chó của mình không bao giờ cắn người. Sự thật có đúng như vậy không, và các chuyên gia về hành vi động vật giải thích thế nào?

Tóm tắt nhanh: · Không thể đảm bảo một con chó sẽ không bao giờ cắn người. · Sự quen thuộc và "Hội chứng Lassie" có thể khiến chủ nuôi chó đánh giá thấp mức độ rủi ro. · Có dây dắt, có rọ mõm là những điều cần thiết khi đưa chó ra nơi công cộng, kể cả với những chú chó được xem là rất hiền.

Một câu nói rất quen thuộc với nhiều người

"Yên tâm đi, nó không cắn đâu", "Chó nhà tôi hiền lắm"… là những câu mà nhiều người nuôi chó thường nói khi thấy người khác sợ sệt, nhất là khi chó được thả ở nơi công cộng.

Trên nhiều trang mạng, việc này đang được bàn luận sôi nổi sau khi các báo đăng về Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026. Theo đó, từ ngày 1/8/2026, người đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm cho chó hoặc không có xích giữ chó sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Nhiều người chủ nuôi chó thường nghĩ là chó nhà mình hiền nên không cần rọ mõm. Ảnh minh họa: TPO.

Trong các lời bàn luận của cư dân mạng, có người nói rằng chó rất hung hăng, lại có người nói rằng chó nhà mình rất hiền, chắc chắn không bao giờ cắn.

Vậy có con chó nào thực sự không bao giờ cắn người không?

Vì sao nhiều chủ nuôi tin rằng chó của mình không cắn ai?

Một phần lý do là vì người chủ nhìn thấy chó của mình mỗi ngày, đã quen với tính cách, thói quen của nó và thấy hầu như chó luôn thân thiện.

Theo cơ sở huấn luyện chó nổi tiếng Dairydell Canine ở Mỹ, những người chủ nuôi chó thường có kiểu tâm lý mà giới huấn luyện chó gọi là "Hội chứng Lassie": Tin rằng chó luôn trung thành và hiền lành, không bao giờ làm hại ai.

Thậm chí, khi chó của họ gầm gừ hoặc tỏ ra hung hãn với ai đó, họ dễ đổ lỗi rằng người kia đã trêu hoặc làm chó sợ hãi.

Sự quen thuộc cũng có thể khiến con người đánh giá mức độ rủi ro thấp hơn thực tế, hoặc thấp hơn so với cảm nhận của người khác. Với chủ nuôi, chó thường được coi là một thành viên trong gia đình. Còn với người lạ, đó vẫn là một con vật mà họ không chắc sẽ phản ứng ra sao.

Chủ nuôi thường khẳng định chó nhà mình không cắn, nhưng người khác, nhất là trẻ em, có thể rất sợ. Ảnh minh họa: Andy Rain/ EPA.

Các chuyên gia nói gì về việc chó có thể cắn người?

Nhiều chuyên gia về hành vi động vật nói, không thể đảm bảo chó sẽ không bao giờ cắn người trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lý do là vì hành vi cắn không chỉ liên quan đến việc chó có hiền hay không. Ngay cả những chú chó nhỏ bé, dễ thương và hiền lành nhất cũng có thể cắn trong một số trường hợp, như phản ứng nếu bị giật mình, cảm thấy bị đe dọa, bảo vệ thức ăn hoặc đồ chơi hoặc lãnh thổ, phấn khích khi chơi đùa…, theo Dịch vụ Thú y Powell ở Mỹ.

Việc đeo rọ mõm cho chó khi đưa chó ra nơi công cộng là rất cần thiết. Ảnh minh họa: Native Pet.

Không thể bảo đảm là chó "không cắn"

Phần lớn chó nuôi trong gia đình có thể sống thân thiện với con người suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia huấn luyện chó thường nhấn mạnh là không thể khẳng định chắc chắn rằng "chó của tôi không bao giờ cắn ai", bởi vì "bất kỳ con chó nào có răng cũng có thể cắn", theo công ty huấn luyện chó Happy Hound University ở Mỹ.

Vì vậy, việc có dây dắt, có rọ mõm cho chó, tuân thủ các quy định khi đưa chó ra nơi công cộng và quan sát dấu hiệu căng thẳng của chó là những cách giúp giảm rủi ro cho cả chủ nuôi chó và những người xung quanh.