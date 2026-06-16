Vì sao có người mơ thấy một nơi xa lạ rồi phát hiện nó có thật ngoài đời?

HHTO - Nhiều người kể rằng họ mơ thấy một con đường, ngôi nhà hoặc thậm chí một địa chỉ cụ thể, rồi bất ngờ phát hiện nơi đó có thật ngoài đời. Hiện tượng này có phải là "điềm báo" hay có thể được giải thích bằng khoa học? Và liệu có nên tìm đến nơi đó không?

Tóm tắt nhanh: · Nhiều người kể họ mơ thấy một địa chỉ hoặc địa điểm lạ rồi phát hiện nó có thật ngoài đời. · Một trong những cách giải thích phổ biến là trí nhớ tiềm ẩn: Não bộ lưu giữ nhiều thông tin mà ý thức không ghi nhớ, rồi đưa vào giấc mơ. · Chủ đề này được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội, nhưng chưa có bằng chứng khoa học xác nhận đây là hiện tượng siêu nhiên.

Một câu hỏi về giấc mơ lạ

Gần đây, trên mạng xã hội có người kể rằng họ mơ thấy một địa chỉ, và khi tỉnh dậy, tìm kiếm thì phát hiện ra địa chỉ đó có thật.

Dưới bài đăng này, rất nhiều người kể những trải nghiệm tương tự. Có những người kể rằng họ từng mơ thấy một con đường lạ hay một ngôi nhà không quen thuộc. Sau đó, khi tìm kiếm thì họ bất ngờ phát hiện rằng những nơi đó tồn tại thật ngoài đời.

Điều khiến nhiều người thấy khó hiểu là họ hoàn toàn không biết những địa chỉ hay địa điểm đó từ trước, vậy tại sao chúng lại xuất hiện trong giấc mơ?

Một người viết câu hỏi trên mạng xã hội. Ảnh: Threads.

Não bộ có thể ghi nhớ nhiều hơn chúng ta tưởng

Theo trang Sleep Foundation, giấc mơ là những hình ảnh, suy nghĩ hoặc cảm xúc xuất hiện trong khi ngủ; và một trong những đặc điểm điển hình là các yếu tố của cuộc sống lúc thức được đưa vào nội dung giấc mơ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, não có thể kết hợp những mảnh ký ức, cảm xúc và thông tin đã được lưu trữ trước đó để tạo nên các bối cảnh mới trong mơ.

Những "mảnh" thông tin đó có thể ở trong "trí nhớ tiềm ẩn" hay "trí nhớ ngầm". Đó là một loại trí nhớ dài hạn, hoạt động một cách vô thức, theo trang dữ liệu nghiên cứu EBSCO. Trí nhớ tiềm ẩn có ảnh hưởng đến việc ra quyết định và hành vi nhưng thường thì con người không nhận thức được điều đó.

Đôi khi, những hình ảnh thoáng qua cũng được não bộ ghi nhớ dù một cá nhân không có ý thức về điều đó. Ảnh minh họa: Maskot/ Getty.

Điều này có nghĩa là con người có thể tiếp nhận và lưu giữ thông tin mà bản thân không nhớ rõ. Và não có thể lưu giữ những mảnh thông tin về một địa chỉ, ngôi nhà, hay khu phố nào đó đã từng xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống thường ngày (trên bản đồ, mạng xã hội, ảnh chụp, phim, khi trò chuyện...) rồi đưa vào trong giấc mơ.

Có nên xem đó là một "lời nhắn" đặc biệt và tìm đến địa chỉ trong mơ?

Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào cho rằng việc mơ thấy một địa chỉ hay địa điểm có thật đồng nghĩa với khả năng nhìn thấy tương lai hoặc nhận được một thông điệp tâm linh, siêu nhiên, mặc dù có những người vẫn suy đoán theo hướng đó.

Vì vậy, thường thì không có lý do đặc biệt nào để đến hoặc không đến nơi mình đã thấy trong mơ.

Nếu nơi mơ thấy là một địa điểm công cộng, điểm du lịch, một di tích lịch sử…, thì việc đến thăm nơi đó cũng không khác gì việc đến thăm bất kỳ địa điểm nào khác.

Nhưng nếu địa chỉ mơ thấy là nhà riêng hay một khu vực hạn chế qua lại thì giấc mơ cũng không phải là lý do chính đáng để tìm đến đó.

Một hình ảnh mà một người nhìn thấy từ rất lâu và đã quên cũng có thể xuất hiện trong mơ. Ảnh minh họa: Laurie Noble/ Getty.

Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh, một hoặc vài giấc mơ không phải là cơ sở đáng tin cậy để đưa ra những quyết định quan trọng. Nên nếu muốn đến bất kể nơi nào không quen thuộc, thì nên rủ người thân, bạn bè đi cùng chứ không nên đi một mình. Đó là vì lý do an toàn chứ không phải lý do siêu nhiên.

Nói chung, những giấc mơ lạ có thể không phải là lời tiên tri hay nhắn nhủ, nhưng cho thấy trí nhớ và trí tưởng tượng của con người phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều.