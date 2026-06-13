Điều ít biết về Steve Jobs: Một lớp học tưởng vô ích lại có ảnh hưởng bất ngờ

HHTO - Ít người biết rằng Steve Jobs từng học một lớp không liên quan gì đến công nghệ chỉ vì thấy thích. Nhưng nhiều năm sau, những điều mà ông học được từ lớp này lại ảnh hưởng không nhỏ đến chiếc máy tính Mac.

Tóm tắt nhanh: · Steve Jobs từng học một lớp thư pháp sau khi dừng học đại học. · Nhiều năm sau, những kiến thức này được Jobs sử dụng trong quá trình thiết kế máy tính Macintosh. · Câu chuyện thường được xem là ví dụ rằng việc học những điều ngoài chuyên môn đôi khi có thể tạo ra giá trị bất ngờ trong tương lai.

Một chi tiết ít người biết về Steve Jobs

Đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có đề cập đến “Steve Jobs Việt Nam”, khiến cái tên Steve Jobs đang được nhắc tới khá nhiều trên mạng xã hội.

Khi nói đến Steve Jobs, hầu như ai cũng nhớ tới những thành tựu nổi tiếng của ông trong lĩnh vực công nghệ. Nhưng có một chi tiết thú vị về người đồng sáng lập Apple lại được ít người biết hơn hẳn.

Đó là ngày trẻ, Steve Jobs không chỉ quan tâm đến máy tính.

Năm 17 tuổi, Jobs vào ĐH Reed nhưng rồi 6 tháng sau, ông dừng giữa chừng. Nhưng ông vẫn ở lại quanh khuôn viên trường và tham gia một số lớp học mà ông có hứng thú.

Và Jobs đã chọn học một lớp thư pháp (nghệ thuật viết chữ đẹp).

Steve Jobs thời trẻ. Ảnh: Norman Seeff/ The New York Times.

Một lớp học tưởng như không có ích trong mắt nhiều người

Trong bài phát biểu nổi tiếng tại ĐH Stanford (Mỹ) năm 2005, Steve Jobs kể rằng ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chữ viết tay trên các nhãn dán, các tấm poster ở ĐH Reed. Vì vậy, ông quyết định tham gia lớp thư pháp - nơi ông học về các kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ và những yếu tố tạo nên kiểu chữ đẹp...

Jobs thừa nhận, vào thời điểm đó, ông cảm thấy những gì học được ở lớp thư pháp "thậm chí không có hy vọng có ứng dụng thực tiễn nào trong cuộc sống của tôi".

Steve Jobs khi phát biểu tại ĐH Stanford. Ảnh: Stanford.edu.

10 năm sau, những điều tưởng không liên quan bất ngờ kết nối với nhau

Khoảng 10 năm sau, khi tham gia thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, Steve Jobs nhớ lại những điều đã học ở lớp thư pháp. Ông nói, những kiến thức đó đã góp phần tạo nên "chiếc máy tính đầu tiên có hệ thống kiểu chữ đẹp mắt".

Jobs nói, nếu ông không tham gia lớp học thư pháp, có lẽ máy Mac sẽ không bao giờ có nhiều kiểu chữ đẹp, tinh tế như vậy.

Steve Jobs (trái) cùng đồng nghiệp giới thiệu chiếc máy tính Apple IIc. Ảnh: The Boston Globe.

Không phải điều gì hữu ích cũng đều cho thấy giá trị ngay lập tức

Câu chuyện về việc Jobs học lớp thư pháp đôi khi được nhắc lại không phải vì nó khuyến khích sinh viên dừng học hay làm điều gì đó thật khác thường. Mà câu chuyện thể hiện một ý đơn giản: Đôi khi, những điều mà bạn muốn học hôm nay chưa cho thấy giá trị ngay lập tức, nhưng có thể bất ngờ kết nối với công việc hoặc cuộc sống của bạn nhiều năm sau.

Vì vậy, nhiều người thành công - với những con đường rất khác nhau - luôn khuyến khích chúng ta liên tục học hỏi, tiếp thu kiến thức và theo đuổi những đam mê dù khác với số đông (với điều kiện những đam mê đó không gây hại cho mình hoặc người khác). Steve Jobs kết luận: "Và chính điều đó sẽ tạo nên tất cả sự khác biệt".